Болгария продлила программу размещения беженцев из Украины

Правительство Болгарии продлило до конца сентября 2023 года схему государственной поддержки для размещения лиц, получивших временную защиту, спасаясь от российско-украинской войны.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Sofia Globe.

В заявлении правительства отмечено, что принимающие лица, у которых проживают украинские беженцы, будут продолжать получать 15 левов (около 8 долларов США) на человека в день.

В документе также прописано, что болгарское правительство поручило министрам труда, социальной политики и образования в течение двух месяцев разработать предложения по мерам интеграции украинцев в общество страны.

Введённая в 2022 году схема господдержки беженцев из Украины включала предоставление финансирования мест их пребывания. Несмотря на сокращение масштаба поддержки президентом Руменом Радевым, её неоднократно продлевали.

По данным правительства, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Болгарию въехали 1410258 украинцев. Всего в Болгарии остаются 82 473 украинца, 16 804 из которых размещены по правительственной программе.

Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года в Одессе открылось первое в Украине представительство Болгарского телеграфного агентства.

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