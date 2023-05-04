Ночью оккупанты атаковали Одессу дронами с надписями «Zа Москvу», «Zа Кремль»

Государство-террорист Россия ночью 4 мая атаковала Одессу 15 дронами-камикадзе Shahed-131/136 иранского производства.

По сообщению оперативного командования «Юг» в Facebook, из них 12 защитники неба сбили, но зафиксирован и прилёт – по общежитиям одного из учебных заведений.

«12 БПЛА уничтожены силами противовоздушной обороны и мобильных огневых групп. Три дрона ударили по общежитиям одного из учебных заведений Одессы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар на месте прилёта специалисты ГСЧС оперативно ликвидировали. Люди в результате российской атаки не пострадали.

Военные показали надписи, которые российские военные преступники оставили на своих ударных дронах «Геранька» («Герань-1/2» – российское название Shahed-131/136. – Ред.). Оккупанты указали, мол, это «возмездие» за Кремль и Москву.

«На хвостовиках дронов «сакрально» обозначена причина атаки», – добавили в ОК «Юг».

По словам председателя Общественного совета при Одесской облвоенадминистрации Сергея Братчука, «вся важная инфраструктура работает, ситуация в области полностью контролируется».

Как сообщала Одесса News, в ночь со 2-го на 3 мая в районе московского Кремля раздались два взрыва. Администрация президента России заявила об атаке со стороны Киева с использованием двух беспилотников. «Украина не причастна к появлению дронов над Кремлём 3 мая», — заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

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