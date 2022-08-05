ГБР сообщило о подозрении в госизмене бывшему боцману корабля «Славутич»

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в госизмене бывшему старшему боцману большого разведывательного корабля «Славутич», который в 2014 году перешёл на сторону врага и сейчас служит на ракетном фрегате «Адмирал Эссен».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ГБР, в 2014 году, после захвата оккупантами в Севастополе воинской части, моряк добровольно перешёл на сторону врага и присягнул на верность агрессору.

В настоящее время он служит на ракетном фрегате «Адмирал Эссен» в составе 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота вооружённых сил РФ.

Следователи бюро заочно сообщили боцману о подозрении в государственной измене.

Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года Приморский райсуд Одессы санкционировал арест российского моряка, который, находясь на территории Одесского порта, оправдывал в соцсетях агрессию РФ, призывал присоединяться к России и убивать пленных украинцев.

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