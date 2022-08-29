Дела партизанские: в Херсоне убит бывший нардеп, коллаборант Ковалёв

28 августа экснардеп-коллаборант Алексей Ковалёв был убит в Железном Порту Херсонской области.

Как сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко, депутат-предатель от «Слуги народа» Алексей Ковалёв был убит в собственном доме, получив смертельные ножевые ранения.

«У его дома очень много оккупационных «полицейских». Алексей Ковалёв, богатый херсонский аграрий прошёл в парламент от Слуги народа и неожиданно, в начале вторжения, предложил свои услуги оккупантам. Он наладил поставки своей продукции в Россию через Крым», – сообщил Цаплиенко.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2022 года было открыто уголовное производство по Ковалёву, который после полномасштабного вторжения России находился на временно захваченной территории Херсонской области и помогал российским войскам.

3 мая Ковалёва исключили из фракции «Слуга народа». Когда 8 июня Ковалёв признался, что сотрудничает с российскими оккупантами в Херсонской области, фракция «Слуга народа» призвала Верховную Раду лишить его мандата.

22 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сообщил, что автомобиль Ковалёва был взорван в Херсонской области. 30 июня в интервью российским пропагандистам Ковалёв заявил, что на него покушались.

В начале июля Ковалёв занял должность так называемого «замглавы» в незаконно созданном россиянами «правительстве Херсонской области».

6 июля Генпрокуратура на основании собранных Госбюро расследований доказательств сообщила Ковалёву о подозрении. 15 июля ему заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.2 ст.111 (государственная измена в условиях военного положения), ч.1 ст.111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору), за что предусмотрено наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы по конфискации имущества.

Ковалёв был объявлен в розыск.

В своём Facebook депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань отметил, что информация об убийстве Ковалёва нуждается в проверке.

«Появилась информация, что в Железном Порту убит экснардеп предатель Алексей Ковалёв. Данные нуждаются в уточнении, но интересно, что о смерти своего «министра» сообщали и пропагандистские СМИ, хотя сразу удалили», – говорится в сообщении.

Также, вероятно, получила ранения и находится в тяжёлом состоянии подруга экснардепа.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod