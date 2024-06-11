Американские военные эксперты оценили 838-й день войны с оккупантами

Силы обороны Украины успешно провели контратаку юго-западнее Донецка и восстановили утраченные позиции в районе Сладкого. Между тем российские захватчики, скорее всего, оккупировали Старомайорское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчёт американского Института изучения войны (ISW).

По мнению американских военных экспертов, российские оккупанты 9 июня совершили ограниченное трансграничное вторжение в Сумскую область, но, вероятно, не установили «значительного или длительного присутствия» в этом районе.

Как говорится в отчёте, вражеская пехота пересекла границу России и Украины в Сумской области и вошла в Рыжевку, которая непосредственно расположена на границе с российской Курской областью. Пехота продвинулась в общей сложности примерно на 730 метров вглубь территории Украины.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров утверждал, что подразделения полка «Ахмат-Чечня» участвовали во вторжении и якобы захватили весь этот населённый пункт, но в ISW не наблюдали визуального подтверждения того, что российские силы действуют в северо-восточной части Рыжевки.

10 июня пресс-секретарь Северного оперативного командования ВСУ Вадим Мысник заявил, что украинские силы знают о действии чеченских подразделений в приграничной зоне ещё с зимы и что проводившее рейд чеченское подразделение является небольшой диверсионно-разведывательной группой, а Рыжевка — «серая зона» из-за близости к международной границе.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил оккупантов в проведении «пропагандистской операции» в Рыжевке и заявил, что ВСУ ликвидировали российское присутствие в населённом пункте.

Некоторые российские «военкоры» распространили утверждение Кадырова, тогда как другие описали вторжение как «облаву» или опровергли сообщения о том, что войска РФ действительно «захватили» село.

В отчёте указывается, что 10 июня ВСУ продолжали контратаки к северу и северо-востоку от города Харькова на фоне ограниченных наземных атак России в этих районах. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продолжают контратаки на Харьковском направлении. Российские «военкоры» утверждают, что украинские силы продолжают контратаку возле Глубокого и Волчанска. Как рассказывает блогер, численное преимущество украинских войск в беспилотниках способствует контратакам.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты совершили наземные атаки вблизи Липцев, Глубокого и в Волчанске 9 и 10 июня. Российский «военкор» 10 июня заявил, что войска РФ атакуют также вблизи Зелёного.

По анализу экспертов, войска РФ 10 июня продолжали наступление на линии Купянск–Сватово–Кременная, но никаких подтверждённых изменений линии фронта не было.

Также отмечается, что российские захватчики 10 июня продолжили наступление на Северском направлении, но без подтверждённого продвижения. В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты атаковали в районе Верхнекаменского и в районе Спорного, Выемки и Ивано-Даровки вечером 9 июня и в течение дня 10 июня. Российские «военкоры» утверждали, что войска РФ продвинулись в районе мелового карьера к югу от Белогоровки, хотя эксперты ISW не наблюдали визуального подтверждения.

Сообщается, что российские захватчики продвигаются по восточной части Часового Яра. Несколько российских «военкоров» утверждали, что войска РФ вроде бы преуспевают в микрорайоне Канала, захватили высотные дома на юго-востоке Канала и двигаются на запад к каналу Северский Донецк-Донбасс. Один российский блоггер утверждал, что путинские войска контролируют почти весь микрорайон Канала, но в ISW наблюдали лишь визуальные доказательства того, что войска РФ остаются на расстоянии от 700 до 800 метров к востоку от канала Северский Донец-Донбасс, и до сих пор не продвинулись в западной части микрорайона в направлении водного объекта.

Спикер группировки войск ВСУ «Хортица» подполковник Назар Волошин подчеркнул, что оккупанты ещё не пересекли канал. Аналитики отмечают, что канализированная местность способствует тактической обороне Украины. Российские и украинские источники также сообщали о тяжелых боях в микрорайонах Канал и Новый, возле Калиновки, Ивановского, возле Клещеевки и Андреевки 9 и 10 июня.

Сообщается, что 10 июня войска РФ продвинулись северо-западнее и западнее Авдеевки, но подтверждённых изменений линии фронта в этом районе не было. Российские «военкоры» утверждали, что части российского 228-го мотострелкового полка вошли в Новопокровское и закрепились в населённом пункте, однако в ISW ещё не наблюдали визуального подтверждения этому.

В Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты вели наземные удары в районах Евгеньевки, Новоалександровки, Новопокровского, Новосёловки Первой, Прогресса и Сокола, возле Яснобродовки и Уманского, а также возле Карловки вечером 9 июня и днём ​​10 июня.

Как явствует из отчёта американских экспертов, российские оккупанты недавно продвинулись юго-западнее Донецка, но ВСУ, похоже, успешно контратаковали и восстановили утраченные позиции. Геолокационные кадры, опубликованные 10 июня, показывают, что войска РФ продвинулись к бурелому на северо-запад от Сладкого, но затем украинские силы атаковали и восстановили свои позиции там.

Российские «военкоры» утверждали, что ВСУ также контратакуют у Парасковеевки, и что войска РФ продолжают наступление возле Константиновки. Как сообщили в Генштабе ВСУ, оккупанты нанесли наземные удары в районе Красногоровки и Георгиевки, а также в районе Парасковеевки и Константиновки вечером 9 июня и в течение дня 10 июня.

Войска РФ недавно подтвердили продвижение в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей. Геолокационные кадры, опубликованные 10 июня, показывают, что оккупанты продвинулись к северной части Старомайорского и, вероятно, захватили весь посёлок. В Минобороны РФ заявили о полной оккупации поселения, и несколько российских чиновников и «военкоров» поддержали это заявление. Дополнительные геолокационные кадры, обнародованные 10 июня, показывают, что российские захватчики продвинулись в южном Урожайном.

10 июня продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области, однако подтверждённые изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы. Позиционные бои продолжались 9 и 10 июня вблизи Работиного, Ивового и Малой Токмачки.

10 июня шли позиционные бои на левом берегу Херсонской области, в том числе в районе Крынок, но подтверждённых изменений на линии фронта также не было. В Минобороны РФ рассказали, что подразделения российской группировки сил «Днепр» якобы преодолели «водные препятствия», подразумевая, что войска РФ продолжают попытки действовать на островах в дельте реки Днепр.

В силах обороны сообщили, что украинские защитники сбили на Покровском направлении ещё один российский штурмовик Су-25. Кроме того, в течение суток, 10 июня, воины ВСУ поразили 13 районов сосредоточения личного состава противника, 7 средств ПВО, 1 подразделение артиллерии и 1 радиолокационную станцию.

Одесса News информировала, что полковник и Герой Украины Вадим Сухаревский назначен командующим Силами беспилотных систем Вооружённых сил Украины.

Нам главном фото боец 117-й отдельной мехбригады ВСУ со своим четырёхлапым другом.

Карты: ISW

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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