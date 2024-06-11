Кто в Одессе 11 июня останется без света

По приказу НЭК «Укрэнерго», 11 июня с 14:00 до 19:00 по всей Украине будут действовать стабилизационные отключения света.

Об этом сообщили в ДТЭК «Одесские электросети».

Проверить информацию об электроснабжении и ознакомиться с графиком отключений можно здесь.

Кроме того, часть одесситов будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы, в частности, Центральными РЭС по таким адресам: Ближние Мельницы (Кондренко), 97, 97а, 99, Малишевского (Гастелло), Цветочная, Апрельская, Клименко, 25, 33в, Кордонная, Николая Лысенко (Корнюшина), Косяченко Алексея, Йозефа Прибика (Минская), Платановая, Радостная, 114, 116, Святослава Рихтера, Сельская, 29-39 (нечетные), 36-44 (парные), Татьяны Тэсс, 3а, 8, 11а, 12а, 14, 18, 19, 19г, 3а , 8а, 8б, 9, 14, 15, Фонтанская дорога, 43, 45, 47, пер. Экономический, 1, 3, 5, пер. Ковровый, 5,7,9, Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а, проезд Сиреневый, 1-6, пер. 1-й, 2-й Сиреневый. Работы продлятся до 19:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференцированности по уровню потребления.

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