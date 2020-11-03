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  3. Кто в Одессе 4 ноября останется без воды и света

Кто в Одессе 4 ноября останется без воды и света

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4 ноября в Одессе некоторые жители останутся без воды и света.

Об этом сообщили компании филиал «Инфоксводоканал» и «Одессаоблэнерго».

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ по замене запорных арматур 200 мм и 300 мм с 09:00 до 24:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

— ул. Крымская, 72, 72а, 74, 80, 82, 84, 80а (ООШ №15);
— ул. Генерала Бочарова, 23, 27, 29, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 55;
— ул. Академика Заболотного, 28, 30-52, 38а (лицей № 24), 46 (детсад № 287);
— Семёна Палия, 98, 100, 108, 118;
— ул. Керченская, 188.

 В связи с проведением запланированных аварийных и запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат в этот день электроэнергию:

Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.		 Причина
Абрикосовый переулок:  1, 3, 3А, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 8:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Абрикосовая:  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 45, 47А, 48, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69А, 73, 75, 77, 79уч.120, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 97А, 99, 101, 103, 105, 105а 8:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Аграрная:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
Аграрная:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Асеева Юрия переулок:  1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Асеева Юрия переулок:  1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
Атамана Головатого:  1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 25-27, 25/27, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 43б, 44, 45, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 65 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Атамана Чепиги:  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 32, 48, 50, 52 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Ахматовой:  1, 1А, 2, 3, 4, 4а, 4а/2, 4б, 4в, 4б1, 5, 5а, 6, 6А, 6В, 7, 8, 8а, 9, 10, 10/1, 10/3, 12, 12б, 13, 14, 16, 18, 20 8:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Бабаджаняна Маршала:  28 7:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Заплан.
Багрицкого:  1, 3, 3А, 4, 6, 8, 8а, 10 7:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Заплан.
Балтская дорога:  8, 8а, 10, 10а, 11, 11А, 14, 14А, 16, 16А, 18, 18Б, 28 23:00
3 ноя.		 6:00
4 ноя.		 Заплан.
Балтская дорога:  25, 27, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 40, 40а, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Балтская дорога:  37, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
Балтский 3-й переулок:  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Балтский 2-й переулок:  1, 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Балтская дорога:  153 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Балтский 8-й переулок:  1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 11 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Балтский 1-й переулок:  1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Балтский 7-й переулок:  1, 2, 3, 5, 7, 8, 8А, 9, 9а, 9б, 10, 12, 12а, 13 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Балтский 5-й переулок:  7, 8, 10, 12, 12а, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Балтский 4-й переулок:  2, 4, 5, 6, 6-3, 8, 9-11, 10, 11, 12, 14 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Балтский 6-й переулок:  1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 18А, 20, 21-а, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 29А, 30, 31, 31А, 31б, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Баркасный переулок:  1, 1а, 2, 4 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Баркасный переулок:  1, 1а, 2, 4 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
Бехтерева:  22 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Бехтерева:  2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 23, 24, 26, 28, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44б 9:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Большая Арнаутская:  50, 52, 59, 61, 63 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Большевистский переулок:  3, 4, 5, 6, 7, 8-1, 10 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Большевистский переулок:  3, 4, 5, 6, 7, 8-1, 10 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Авария
Бочарова Генерала:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 29, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 53, 55 23:00
4 ноя.		 5:00
5 ноя.		 Заплан.
Бреуса:  42, 43, 44, 44А, 45/2, 45/3, 45а, 46, 46а, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53/2, 54, 55, 55А, 56, 56А, 56Б, 57, 57/1, 57/2, 58, 60, 60А, 60Б, 61/1а, 61/2, 61/4, 451, 613 7:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Заплан.
Ветрогонова:  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 13, 14, 14а 9:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Винниченко Владимира:  42, 44, 44а, 46а, 46б, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 54-38, 59 9:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Воронежская:  13, 13а 23:00
4 ноя.		 5:00
4 ноя.		 Заплан.
Гайдара:  16, 18, 20 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Гаршина переулок:  3, 3А-1, 3Г, 4, 5, 6, 6а, 8, 10, 11, 11б, 11в, 11г, 11/18, 12, 14, 16а, 16/18, 17, 17А, 17/10, 17/18, 17/19, 17/20, 20, 20/7, 20а/22, 20Д, 20ж, 20/17, 22, 22а, 22б, 24, 26, 30, 2022 8:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Гарина:  2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 9:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Героев Обороны Одессы:  16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34 23:00
4 ноя.		 5:00
4 ноя.		 Заплан.
Главная:  1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
Главная:  1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Грибоедова:  1, 1а, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 19, 20 9:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
М.Гєфта:  44 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Давида Ойстраха (Затонского):  6, 8, 10, 18 23:00
4 ноя.		 5:00
5 ноя.		 Заплан.
Дальневосточная:  1, 3 9:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Дачный 2-й переулок:  1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9а 8:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Дачная:  3а, 3в, 3а2, 5, 5/17, 9, 9/1, 9б, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 21б, 22, 22а, 23, 24, 26, 30, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30а, 30-Б, 30/10, 30/12, 30/14, 307 8:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Деревообделочная:  79 9:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Днепровская:  108 23:00
4 ноя.		 5:00
5 ноя.		 Заплан.
Добровольского пр-т:  70, 72, 74, 76, 78, 80, 82 23:00
4 ноя.		 5:00
4 ноя.		 Заплан.
Добровольского пр-т:  118, 120, 122, 124, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 139А, 141, 143, 145, 147-1, 147-2, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 151-1, 151-2, 151-3, 151-4, 151-5, 153, 155 23:00
4 ноя.		 5:00
5 ноя.		 Заплан.
Добровольского пр-т:  138 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
Долинская:  3, 3а, 5, 6, 7, 7-9, 8, 10, 11, 11а, 13 23:00
3 ноя.		 6:00
4 ноя.		 Заплан.
Долинская:  13, 14, 14а, 17, 17-3, 19, 21, 23, 25, 27, 33, 33/1, 33-1, 33-4 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Дубовая роща:  2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 14/а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 41, 43, 45, 47, 49, 49/2, 51, 53, 55, 57 8:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Екатерининская:  72, 74, 76, 78, 80, 81, 83, 84/86, 85, 87, 89, 91, 93 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Ёлочная: 2, 2а, 4, 4а, 5, 5/1, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/7а, 5/8, 5/9, 5/а, 5а, 5Б, 5д, 5/10, 5/11, 5/11А, 5/12, 5/13, 5/15, 5/16, 5/19, 5/20, 5/21, 5уч4, 6, 10, 12, 14, 16, 20, 20б, 22, 22/2, 24, 30, 34, 513а 8:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Жевахова гора:  4, 4а, 5, 7, 7-9, 8, 9, 11, 11-1, 12, 13, 17, 19, 21, 21а, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37-39, 39, 41, 43, 43-1, 45, 45-2, 47, 49, 49-1, 51, 53, 53-2, 53-3, 55, 57, 59, 61, 61а, 67, 81, 92, 94 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Жевахова гора:  17, 19, 92, 94 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
Железнодорожный 3-й переулок:  2-1, 6 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Железнодорожная:  5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 31А, 34, 36, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 43-45, 44, 44-1, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Заболотного Академика:  55 23:00
4 ноя.		 5:00
4 ноя.		 Заплан.
Заболотного Академика:  28, 30, 34 23:00
4 ноя.		 5:00
5 ноя.		 Заплан.
Закарпатская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Закарпатская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
Звонкая:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
Звонкая:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Зелёный пр-т:  25, 27, 29, 31 9:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Кавказский переулок:  1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
Кавказская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
Кавказский переулок:  1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Кавказская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Карышковского:  3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 17а, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 25-27, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Авария
Карьерная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Карьерная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
Карышковского:  2, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, А, 10, 11, 12, 12-14, 13, 14, 14А, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23А, 23Б, 25, 25-27, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 58, 60 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Керченский 2-й переулок:  1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 13А, 15 23:00
4 ноя.		 5:00
4 ноя.		 Заплан.
Керченская:  51, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 63а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 77А, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 84А, 85, 86, 88, 90, 101, 103, 105, 105А, 107, 108, 109, 109А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 119, 121, 123, 125, 131 23:00
4 ноя.		 5:00
4 ноя.		 Заплан.
Кишинёвская:  10 23:00
4 ноя.		 5:00
4 ноя.		 Заплан.
Клубничный переулок:  25, 25а, 27, 29 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Кондрашина:  25, 27, 29, 31, 31-А, 33, 35, 37, 39А, 41, 43, 43а 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Кривобалковская (Ровенская):  1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 10, 12, 13, 14, 14в, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 32А, 33, 35, 36А, 36Б, 37, 38А, 38Б, 3232а 9:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Кропивницкого:  9, 9А, 11, 18/22 7:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Заплан.
Крымская:  72А, 80, 82 23:00
4 ноя.		 5:00
5 ноя.		 Заплан.
Крылова:  1, 4, 5, 6, 6а, 6б 9:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Кузнецова Капитана:  8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22В, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 31А, 32-1, 32А, 33, 33А, 34, 35, 36, 37А, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54А, 55, 55Б, 56, 59, 92, 94, 98, 100, 102 23:00
4 ноя.		 5:00
4 ноя.		 Заплан.
Леси Украинки:  36, 38, 40, 42, 44, 64, 64А, 66, 68, 72, 74, 76 23:00
4 ноя.		 5:00
4 ноя.		 Заплан.
Лесная:  2, 4, 6, 8, 12 23:00
4 ноя.		 5:00
4 ноя.		 Заплан.
Летний переулок:  5, 5/13, 5/13-А 8:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Лиманная:  19, 21, 30, 32, 32А, 34, 36, 36А, 38, 39, 40, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 52Б, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64А, 65, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 87-А, 88, 89, 90, 91, 91А, 92, 93, 93а, 93-А, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 102А, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 125а, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135А, 136, 137, 138, 139, 139а, 140, 141, 142, 144, 146, 148, 150, 160, 162, 162А, 164 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Лиманный переулок:  3, 3А, 5, 5А, 9, 11А, 13, 15, 17, 17а, 19 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
1-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12 23:00
4 ноя.		 5:00
4 ноя.		 Заплан.
2-я Линия (посёлок Котовского):  1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 20Б, 22 23:00
4 ноя.		 5:00
4 ноя.		 Заплан.
3-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 1б, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3-3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13Б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 23:00
4 ноя.		 5:00
4 ноя.		 Заплан.
4-я Линия (посёлок Котовского):  1Б, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21А, 22, 22Б, 26, 26а 23:00
4 ноя.		 5:00
4 ноя.		 Заплан.
5-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 21 23:00
4 ноя.		 5:00
4 ноя.		 Заплан.
6-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-1, 13-2, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 22, 22а, 24 23:00
4 ноя.		 5:00
4 ноя.		 Заплан.
7-я Линия (посёлок Котовского):  15, 16, 17, 18, 20, 20А, 21, 22, 23, 24 23:00
4 ноя.		 5:00
4 ноя.		 Заплан.
8-я Линия (посёлок Котовского):  19, 20, 21, 22, 23, 24 23:00
4 ноя.		 5:00
4 ноя.		 Заплан.
9-я Линия (посёлок Котовского):  11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18а 23:00
4 ноя.		 5:00
4 ноя.		 Заплан.
10-я Линия (посёлок Котовского):  4, 6, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15а, 16, 18 23:00
4 ноя.		 5:00
4 ноя.		 Заплан.
11-я Линия (посёлок Котовского):  7, 9, 11, 12, 13, 14, 16 23:00
4 ноя.		 5:00
4 ноя.		 Заплан.
12-я Линия (посёлок Котовского):  14, 14а, 16, 17, 17-1, 18 23:00
4 ноя.		 5:00
4 ноя.		 Заплан.
Локомотивный 1-й переулок:  1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Локомотивная:  1, 1а, 3, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Локомотивный 2-й переулок:  3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Локомотивный 3-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 8 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Львовский переулок:  2, 2/1 8:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Львовская:  7а, 11, 13, 15, 17, 17а, 24а, 26, 28, 28а, 30А, 32, 32/4, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 44-А, 46, 48б, 48-Б, 48Г, 48-Д, 48-ж, 48-Л, 48-М, 48-Н, 48П, 48-Р, 48-С, 50а 8:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Люстдорфская дорога:  18/6а, 20, 22 7:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Заплан.
Макаренко:  1, 1/1, 1А, 1А/2, 3, 3/1, 3А, 5, 5А, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 13Б, 14, 15, 15/1, 16, 17, 18, 18/1, 18/3, 18/7, 18А, 18/18, 19, 20, 21А, 21-21а, 22, 22А, 22Б, 22/15, 23, 25, 27/1, 27А, 29, 29А, 31, 31/1, 31А, 31В, 33 8:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Маловского:  3, 3А, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 32А, 262 9:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Малая Арнаутская:  58, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 76 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Марсельская:  23, 31 23:00
4 ноя.		 5:00
4 ноя.		 Заплан.
8 Марта 7-й переулок:  5, 6, 7, 8, 9 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
8 Марта 7-й переулок:  5, 6, 7, 8, 9 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
8 Марта 5-й переулок:  4, 6, 8, 9 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
8 Марта 6-й переулок:  4, 8, 9, 10, 11 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
8 Марта спуск:  1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
8 Марта:  42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52, 56, 60, 63, 66, 67А, 67Б, 71, 73, 75 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Авария
8 Марта 8-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
8 Марта 5-я линия:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
8 Марта 4-я линия:  1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
8 Марта 3-я линия:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
8 Марта 1-я линия:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
8 Марта 1-й переулок:  3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
8 Марта 2-я линия:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 109, 109-1, 109-2, 109а 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
8 Марта:  98, 102, 104, 105, 105А, 107, 108А, 109, 109В, 110, 111, 111А, 111Б, 112, 113, 113В, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 122-1, 122А, 123, 124, 125, 125а, 127, 129, 131, 131А, 133, 135, 137, 137А, 139, 139А, 141, 143, 143А, 145А, 147, 149, 151, 153, 157, 161А, 163, 165, 169, 169А, 171, 171А, 173, 177, 177А, 179, 179А, 181а, 183, 185, 187Б 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
8 Марта 6-й переулок:  4, 8, 9, 10, 11 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
8 Марта 4-й переулок:  2, 4, 6, 8, 10 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
8 Марта 2-я линия:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
8 Марта 1-я линия:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
8 Марта:  1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 45А, 46, 46А, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 67А, 67Б, 71, 72, 73, 74, 74а, 74Б, 75, 76, 76-78, 77, 77-1, 77-5, 77в, 77Д, 77Е, 77К, 78, 79, 80, 80А, 81, 81А, 82, 83, 84, 85, 85А, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 99, 99А, 100, 101, 103, 771, 774, 776 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Маршала Жукова:  79а, 79Б, 83, 85, 87А, 87б 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Заплан.
8 Марта 1-й переулок:  3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
8 Марта 5-я линия:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
8 Марта 2-й переулок:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
8 Марта 4-я линия:  1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
8 Марта 9-й переулок:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
8 Марта 3-й переулок:  4, 5, 6, 8, 10 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
8 Марта 8-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
8 Марта 4-й переулок:  2, 4, 6, 8, 10 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
8 Марта спуск:  1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
8 Марта 2-й переулок:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
8 Марта 5-й переулок:  4, 6, 8, 9 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
8 Марта 3-й переулок:  4, 5, 6, 8, 10 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
8 Марта:  1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
8 Марта 3-я линия:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
Махачкалинская:  4а, 6, 9, 10, 11 23:00
4 ноя.		 5:00
5 ноя.		 Заплан.
Мичурина площадь:  2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Мичурина площадь:  2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
Мичурина:  21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
Мичурина:  21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Навигационный переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
Навигационный переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Нерубайская:  4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 28, 30 9:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Нерубайская/Училищная:  34 9:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Огренича Николая (Чапаева):  1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Огренича Николая (Чапаева):  1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
Одария:  12 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Отечественная:  33 9:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Пантелеймоновская:  76 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Паустовского:  29, 31, 31-1, 31-2, 31гар 23:00
4 ноя.		 5:00
5 ноя.		 Заплан.
Паустовского:  29 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
Педагогическая:  16, 16а, 16/16А, 20 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Пересыпская 5-я улица:  2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 23:00
3 ноя.		 6:00
4 ноя.		 Заплан.
Пересыпская 9-я улица:  3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 8-2, 9, 9-2, 9а, 9б, 9в, 9А1, 10, 11, 11а, 12, 13-35, 14а 23:00
3 ноя.		 6:00
4 ноя.		 Заплан.
Пересыпская 10-я улица:  11, 12, 13, 16, 17 23:00
3 ноя.		 6:00
4 ноя.		 Заплан.
Пересыпский 1-й переулок:  1-1 23:00
3 ноя.		 6:00
4 ноя.		 Заплан.
Пересыпская 1-я улица:  2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24 23:00
3 ноя.		 6:00
4 ноя.		 Заплан.
Пересыпская 2-я улица:  3, 4, 4-6, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15-4, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 30 23:00
3 ноя.		 6:00
4 ноя.		 Заплан.
Пересыпская 4-я улица:  1, 1а, 2а, 2б, 4, 5а, 7, 8-10, 11, 11в, 12, 13, 17, 17а, 18, 19, 20, 24, 24а, 26, 28 23:00
3 ноя.		 6:00
4 ноя.		 Заплан.
Пересыпская 8-я улица:  1, 4, 8, 10, 12, 14, 16 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Пересыпская 3-я улица:  5, 7, 11, 13, 13а, 15, 19, 21, 23, 25, 27 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Пересыпская 7-я улица:  6, 8, 9, 9А, 10, 10а, 11, 12, 13, 13А, 14, 14-1, 14а, 14б, 16, 18, 20, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 31А, 32, 33, 36, 38, 42, 42А, 46, 46А, 48, 50, 50а 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Пересыпская 2-я улица:  32, 34 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Пересыпская 6-я улица:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12-2, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 19, 20 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Пересыпская 5-я улица:  16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Пестеля:  2 9:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Петрашевского:  11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Писарева:  28, 30, 30А, 32, 34, 36, 38, 40а, 40б, 40В 8:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Полевой 1-й переулок:  2, 4, 6, 10, 12, 14 9:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Посевная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Посевная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
Почтовая:  80, 82, 84, 86 9:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Прокатная:  1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Прокатная:  1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
Равенства 1-й переулок:  90 8:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Равенства:  88, 91, 92, 98, 100, 102, 104, 195, 196 8:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Ришельевская:  66, 68 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Ровный переулок:  1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 9А, 11, 11А, 11Б 8:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Ростовская:  4, 6, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 81/1, 83, 85, 87, 89, 129 23:00
4 ноя.		 5:00
4 ноя.		 Заплан.
Рыночная:  7 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Садовая:  4, 5, 6, 8, 9, 10, 11а, 13, 14, 15, 16, 18, 20 23:00
4 ноя.		 5:00
4 ноя.		 Заплан.
Садовая 5-я улица:  5 23:00
4 ноя.		 5:00
4 ноя.		 Заплан.
Семёна Палия (Днепропетровская дорога):  108, 118 23:00
4 ноя.		 5:00
5 ноя.		 Заплан.
Семёна Палия (Днепропетровская дорога):  66, 68, 70, 72, 72-1, 74, 76, 78, 84-1, 88 23:00
4 ноя.		 5:00
4 ноя.		 Заплан.
Соляной 1-й переулок:  1, 1а, 1б, 2а, 3, 3а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 39а, 47 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Соляной 4-й переулок:  4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 13 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Соляной 5-й переулок:  5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Соляной 6-й переулок:  3, 4, 5, 5а, 6, 8, 10 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Соляной 7-й переулок:  3а, 4, 14, 20а, 20А-1, 22, 24 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Соляной 3-й переулок:  1, 2, 3 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Соляной 2-й переулок:  3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Среднефонтанская:  34/1, 34А, 36В, 40 7:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Заплан.
Студенческий 1-й переулок:  1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 11б, 12, 12б, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 19а 9:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Студенческий 4-й переулок:  1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 15А 9:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Студенческий 2-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 19а 9:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Студенческий 3-й переулок:  2, 4, 6, 8 9:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Сумская:  3 8:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Терешковой Валентины:  38, 40, 42, 44, 46 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Тимирязева:  34 8:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Транспортная:  9 7:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Заплан.
Усатовская:  1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 20, 21, 23, 24, 25, 25а, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37 9:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Училищная:  24, 25, 27, 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 37, 39, 40, 42, 42А, 43, 44, 45, 47 9:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Февральская:  1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
Февральская:  1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Февральский 2-й переулок:  1, 1А, 5, 7, 7а 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
Февральский 1-й переулок:  1, 3, 5, 7 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
Февральский 1-й переулок:  1, 3, 5, 7 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Февральский 2-й переулок:  1, 1А, 5, 7, 7а 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Флотский 1-й переулок:  5, 7, 7а 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
Флотская:  2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
Флотский 2-й переулок:  3, 4, 8 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Флотский 3-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Флотский 4-й переулок:  1 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Флотский 1-й переулок:  5, 7, 7а 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Флотская:  2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Флотский 2-й переулок:  3, 4, 8 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
Флотский 3-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
Флотский 4-й переулок:  1 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
Фонтанская дорога:  2 7:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Заплан.
Фонтанская дорога:  106/19, 106/37, 106/40 8:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Фонтанская дорога:  16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/8, 51, 51а, 51А, 51Б, 53, 55, 55/1, 55А, 55А/1, 55в, 55В/1, 55г, 55Д, 55ж, 57, 57А 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Французский бульвар:  26/1 7:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Заплан.
Франко Ивана:  28, 28а, 29, 29/2, 29а, 29б1, 29б2, 31, 32, 33, 33а, 34, 34а, 35, 35а, 36а, 37, 37/2, 38, 38б, 39А, 40а, 40б, 40в, 40б1, 40в2 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Франко Ивана переулок:  12, 14, 15, 16, 17, 19 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Хвойный переулок:  2, 2А, 10, 10/2, 10/3, 10/4, 16, 17, 19, 27, 27/1 7:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Заплан.
Хвойная:  15 7:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Заплан.
Хвойный переулок:  4, 12 7:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Заплан.
Холмистая:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Холмистая:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
Хрустальная:  1 8:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
Хуторская:  95Е 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
Хуторская:  95Е 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Церковная:  1, 3, 8 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Чапаевский 8-й переулок:  2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Чапаевский 1-й переулок:  7, 13а 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
Чапаевский 2-й переулок:  1, 3, 6, 7 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
Чапаевский 8-й переулок:  2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
Чапаевский 5-й переулок:  1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Чапаевский 9-й переулок:  1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Чапаевский 6-й переулок:  2, 6, 8, 8а, 10 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
Чапаевский 4-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Чапаевский 2-й переулок:  1, 3, 6, 7 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Чапаевский 3-й переулок:  2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
Чапаевский 9-й переулок:  1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
Чапаевский 1-й переулок:  7, 13а 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Чапаевский 6-й переулок:  2, 6, 8, 8а, 10 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Чапаевский 3-й переулок:  2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Чапаевский 5-й переулок:  1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
Черноморский 6-й переулок:  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Черноморский 10-й переулок:  1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 7, 7а, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 20 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Черноморский 9-й переулок:  2, 4, 4-2 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Черноморский 4-й переулок:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 12, 13, 14, 15А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32-А, 33, 35, 39, 41, 41-А, 43 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Черноморский 11-й переулок:  1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 26, 28 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Черноморский 13-й переулок:  1, 2, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 121 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Черноморский 6-й переулок:  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Авария
Черноморский 8-й переулок:  1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 9В, б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25-1, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 44А/1, 44б, 46, 48, 50, 52, 54 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Черноморский 7-й переулок:  1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, а, б 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Черноморский 3-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 32а, 33, 34 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Черноморского Казачества:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 17, 35 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Черноморский 2-й переулок:  1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 32, 34 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Черноморский 1-й переулок:  3, 4, 5, 5А, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 32-2, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 42б, 44, 44а 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Черноморский 9-й переулок:  6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Черноморский 5-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 19/10, 19-10 9:00
4 ноя.		 12:00
4 ноя.		 Заплан.
Черноморский 12-й переулок:  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Штурвальная:  3, 5, 7, 9, 9/1, 11, 11А, 13, 13а 9:00
4 ноя.		 17:00
4 ноя.		 Заплан.
Южная дорога:  67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 23:00
4 ноя.		 5:00
4 ноя.		 Заплан.
Юннатов 2-й переулок:  1 9:00
4 ноя.		 20:00
4 ноя.		 Заплан.
Янтарный переулок:  6, 7, 7Г4, 8, 8/1, 8/2, 8/3 8:00
4 ноя.		 18:00
4 ноя.		 Заплан.
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