Кто в Одессе 4 ноября останется без воды и света

4 ноября в Одессе некоторые жители останутся без воды и света.
Об этом сообщили компании филиал «Инфоксводоканал» и «Одессаоблэнерго».
В связи с необходимостью проведения ремонтных работ по замене запорных арматур 200 мм и 300 мм с 09:00 до 24:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
— ул. Крымская, 72, 72а, 74, 80, 82, 84, 80а (ООШ №15);
— ул. Генерала Бочарова, 23, 27, 29, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 55;
— ул. Академика Заболотного, 28, 30-52, 38а (лицей № 24), 46 (детсад № 287);
— Семёна Палия, 98, 100, 108, 118;
— ул. Керченская, 188.
В связи с проведением запланированных аварийных и запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат в этот день электроэнергию:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|Абрикосовый переулок: 1, 3, 3А, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29
|8:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Абрикосовая: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 45, 47А, 48, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69А, 73, 75, 77, 79уч.120, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 97А, 99, 101, 103, 105, 105а
|8:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Асеева Юрия переулок: 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Асеева Юрия переулок: 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|Атамана Головатого: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 25-27, 25/27, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 43б, 44, 45, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 65
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Атамана Чепиги: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 32, 48, 50, 52
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Ахматовой: 1, 1А, 2, 3, 4, 4а, 4а/2, 4б, 4в, 4б1, 5, 5а, 6, 6А, 6В, 7, 8, 8а, 9, 10, 10/1, 10/3, 12, 12б, 13, 14, 16, 18, 20
|8:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Бабаджаняна Маршала: 28
|7:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Заплан.
|Багрицкого: 1, 3, 3А, 4, 6, 8, 8а, 10
|7:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Заплан.
|Балтская дорога: 8, 8а, 10, 10а, 11, 11А, 14, 14А, 16, 16А, 18, 18Б, 28
|23:00
3 ноя.
|6:00
4 ноя.
|Заплан.
|Балтская дорога: 25, 27, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 40, 40а, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Балтская дорога: 37, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|Балтский 3-й переулок: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Балтский 2-й переулок: 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Балтская дорога: 153
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Балтский 8-й переулок: 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 11
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Балтский 1-й переулок: 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Балтский 7-й переулок: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 8А, 9, 9а, 9б, 10, 12, 12а, 13
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Балтский 5-й переулок: 7, 8, 10, 12, 12а, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Балтский 4-й переулок: 2, 4, 5, 6, 6-3, 8, 9-11, 10, 11, 12, 14
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Балтский 6-й переулок: 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 18А, 20, 21-а, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 29А, 30, 31, 31А, 31б, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Баркасный переулок: 1, 1а, 2, 4
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Баркасный переулок: 1, 1а, 2, 4
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|Бехтерева: 22
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Бехтерева: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 23, 24, 26, 28, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44б
|9:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Большая Арнаутская: 50, 52, 59, 61, 63
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Большевистский переулок: 3, 4, 5, 6, 7, 8-1, 10
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Большевистский переулок: 3, 4, 5, 6, 7, 8-1, 10
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Авария
|Бочарова Генерала: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 29, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 53, 55
|23:00
4 ноя.
|5:00
5 ноя.
|Заплан.
|Бреуса: 42, 43, 44, 44А, 45/2, 45/3, 45а, 46, 46а, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53/2, 54, 55, 55А, 56, 56А, 56Б, 57, 57/1, 57/2, 58, 60, 60А, 60Б, 61/1а, 61/2, 61/4, 451, 613
|7:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Заплан.
|Ветрогонова: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 13, 14, 14а
|9:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Винниченко Владимира: 42, 44, 44а, 46а, 46б, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 54-38, 59
|9:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Воронежская: 13, 13а
|23:00
4 ноя.
|5:00
4 ноя.
|Заплан.
|Гайдара: 16, 18, 20
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Гаршина переулок: 3, 3А-1, 3Г, 4, 5, 6, 6а, 8, 10, 11, 11б, 11в, 11г, 11/18, 12, 14, 16а, 16/18, 17, 17А, 17/10, 17/18, 17/19, 17/20, 20, 20/7, 20а/22, 20Д, 20ж, 20/17, 22, 22а, 22б, 24, 26, 30, 2022
|8:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Гарина: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
|9:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Героев Обороны Одессы: 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34
|23:00
4 ноя.
|5:00
4 ноя.
|Заплан.
|Главная: 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|Главная: 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Грибоедова: 1, 1а, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 19, 20
|9:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|М.Гєфта: 44
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Давида Ойстраха (Затонского): 6, 8, 10, 18
|23:00
4 ноя.
|5:00
5 ноя.
|Заплан.
|Дальневосточная: 1, 3
|9:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Дачный 2-й переулок: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9а
|8:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Дачная: 3а, 3в, 3а2, 5, 5/17, 9, 9/1, 9б, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 21б, 22, 22а, 23, 24, 26, 30, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30а, 30-Б, 30/10, 30/12, 30/14, 307
|8:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Деревообделочная: 79
|9:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Днепровская: 108
|23:00
4 ноя.
|5:00
5 ноя.
|Заплан.
|Добровольского пр-т: 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82
|23:00
4 ноя.
|5:00
4 ноя.
|Заплан.
|Добровольского пр-т: 118, 120, 122, 124, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 139А, 141, 143, 145, 147-1, 147-2, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 151-1, 151-2, 151-3, 151-4, 151-5, 153, 155
|23:00
4 ноя.
|5:00
5 ноя.
|Заплан.
|Добровольского пр-т: 138
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|Долинская: 3, 3а, 5, 6, 7, 7-9, 8, 10, 11, 11а, 13
|23:00
3 ноя.
|6:00
4 ноя.
|Заплан.
|Долинская: 13, 14, 14а, 17, 17-3, 19, 21, 23, 25, 27, 33, 33/1, 33-1, 33-4
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Дубовая роща: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 14/а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 41, 43, 45, 47, 49, 49/2, 51, 53, 55, 57
|8:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Екатерининская: 72, 74, 76, 78, 80, 81, 83, 84/86, 85, 87, 89, 91, 93
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Ёлочная: 2, 2а, 4, 4а, 5, 5/1, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/7а, 5/8, 5/9, 5/а, 5а, 5Б, 5д, 5/10, 5/11, 5/11А, 5/12, 5/13, 5/15, 5/16, 5/19, 5/20, 5/21, 5уч4, 6, 10, 12, 14, 16, 20, 20б, 22, 22/2, 24, 30, 34, 513а
|8:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Жевахова гора: 4, 4а, 5, 7, 7-9, 8, 9, 11, 11-1, 12, 13, 17, 19, 21, 21а, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37-39, 39, 41, 43, 43-1, 45, 45-2, 47, 49, 49-1, 51, 53, 53-2, 53-3, 55, 57, 59, 61, 61а, 67, 81, 92, 94
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Жевахова гора: 17, 19, 92, 94
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|Железнодорожный 3-й переулок: 2-1, 6
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Железнодорожная: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 31А, 34, 36, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 43-45, 44, 44-1, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Заболотного Академика: 55
|23:00
4 ноя.
|5:00
4 ноя.
|Заплан.
|Заболотного Академика: 28, 30, 34
|23:00
4 ноя.
|5:00
5 ноя.
|Заплан.
|Закарпатская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Закарпатская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|Звонкая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|Звонкая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Зелёный пр-т: 25, 27, 29, 31
|9:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Кавказский переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|Кавказская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|Кавказский переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Кавказская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Карышковского: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 17а, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 25-27, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Авария
|Карьерная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Карьерная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|Карышковского: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, А, 10, 11, 12, 12-14, 13, 14, 14А, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23А, 23Б, 25, 25-27, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 58, 60
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Керченский 2-й переулок: 1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 13А, 15
|23:00
4 ноя.
|5:00
4 ноя.
|Заплан.
|Керченская: 51, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 63а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 77А, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 84А, 85, 86, 88, 90, 101, 103, 105, 105А, 107, 108, 109, 109А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 119, 121, 123, 125, 131
|23:00
4 ноя.
|5:00
4 ноя.
|Заплан.
|Кишинёвская: 10
|23:00
4 ноя.
|5:00
4 ноя.
|Заплан.
|Клубничный переулок: 25, 25а, 27, 29
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Кондрашина: 25, 27, 29, 31, 31-А, 33, 35, 37, 39А, 41, 43, 43а
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Кривобалковская (Ровенская): 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 10, 12, 13, 14, 14в, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 32А, 33, 35, 36А, 36Б, 37, 38А, 38Б, 3232а
|9:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Кропивницкого: 9, 9А, 11, 18/22
|7:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Заплан.
|Крымская: 72А, 80, 82
|23:00
4 ноя.
|5:00
5 ноя.
|Заплан.
|Крылова: 1, 4, 5, 6, 6а, 6б
|9:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Кузнецова Капитана: 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22В, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 31А, 32-1, 32А, 33, 33А, 34, 35, 36, 37А, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54А, 55, 55Б, 56, 59, 92, 94, 98, 100, 102
|23:00
4 ноя.
|5:00
4 ноя.
|Заплан.
|Леси Украинки: 36, 38, 40, 42, 44, 64, 64А, 66, 68, 72, 74, 76
|23:00
4 ноя.
|5:00
4 ноя.
|Заплан.
|Лесная: 2, 4, 6, 8, 12
|23:00
4 ноя.
|5:00
4 ноя.
|Заплан.
|Летний переулок: 5, 5/13, 5/13-А
|8:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Лиманная: 19, 21, 30, 32, 32А, 34, 36, 36А, 38, 39, 40, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 52Б, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64А, 65, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 87-А, 88, 89, 90, 91, 91А, 92, 93, 93а, 93-А, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 102А, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 125а, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135А, 136, 137, 138, 139, 139а, 140, 141, 142, 144, 146, 148, 150, 160, 162, 162А, 164
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Лиманный переулок: 3, 3А, 5, 5А, 9, 11А, 13, 15, 17, 17а, 19
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|1-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12
|23:00
4 ноя.
|5:00
4 ноя.
|Заплан.
|2-я Линия (посёлок Котовского): 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 20Б, 22
|23:00
4 ноя.
|5:00
4 ноя.
|Заплан.
|3-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 1б, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3-3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13Б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
|23:00
4 ноя.
|5:00
4 ноя.
|Заплан.
|4-я Линия (посёлок Котовского): 1Б, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21А, 22, 22Б, 26, 26а
|23:00
4 ноя.
|5:00
4 ноя.
|Заплан.
|5-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 21
|23:00
4 ноя.
|5:00
4 ноя.
|Заплан.
|6-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-1, 13-2, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 22, 22а, 24
|23:00
4 ноя.
|5:00
4 ноя.
|Заплан.
|7-я Линия (посёлок Котовского): 15, 16, 17, 18, 20, 20А, 21, 22, 23, 24
|23:00
4 ноя.
|5:00
4 ноя.
|Заплан.
|8-я Линия (посёлок Котовского): 19, 20, 21, 22, 23, 24
|23:00
4 ноя.
|5:00
4 ноя.
|Заплан.
|9-я Линия (посёлок Котовского): 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18а
|23:00
4 ноя.
|5:00
4 ноя.
|Заплан.
|10-я Линия (посёлок Котовского): 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15а, 16, 18
|23:00
4 ноя.
|5:00
4 ноя.
|Заплан.
|11-я Линия (посёлок Котовского): 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16
|23:00
4 ноя.
|5:00
4 ноя.
|Заплан.
|12-я Линия (посёлок Котовского): 14, 14а, 16, 17, 17-1, 18
|23:00
4 ноя.
|5:00
4 ноя.
|Заплан.
|Локомотивный 1-й переулок: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Локомотивная: 1, 1а, 3, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Локомотивный 2-й переулок: 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Локомотивный 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 8
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Львовский переулок: 2, 2/1
|8:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Львовская: 7а, 11, 13, 15, 17, 17а, 24а, 26, 28, 28а, 30А, 32, 32/4, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 44-А, 46, 48б, 48-Б, 48Г, 48-Д, 48-ж, 48-Л, 48-М, 48-Н, 48П, 48-Р, 48-С, 50а
|8:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Люстдорфская дорога: 18/6а, 20, 22
|7:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Заплан.
|Макаренко: 1, 1/1, 1А, 1А/2, 3, 3/1, 3А, 5, 5А, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 13Б, 14, 15, 15/1, 16, 17, 18, 18/1, 18/3, 18/7, 18А, 18/18, 19, 20, 21А, 21-21а, 22, 22А, 22Б, 22/15, 23, 25, 27/1, 27А, 29, 29А, 31, 31/1, 31А, 31В, 33
|8:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Маловского: 3, 3А, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 32А, 262
|9:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Малая Арнаутская: 58, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 76
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Марсельская: 23, 31
|23:00
4 ноя.
|5:00
4 ноя.
|Заплан.
|8 Марта 7-й переулок: 5, 6, 7, 8, 9
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|8 Марта 7-й переулок: 5, 6, 7, 8, 9
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|8 Марта 5-й переулок: 4, 6, 8, 9
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|8 Марта 6-й переулок: 4, 8, 9, 10, 11
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|8 Марта спуск: 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|8 Марта: 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52, 56, 60, 63, 66, 67А, 67Б, 71, 73, 75
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Авария
|8 Марта 8-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|8 Марта 5-я линия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|8 Марта 4-я линия: 1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|8 Марта 3-я линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|8 Марта 1-я линия: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|8 Марта 1-й переулок: 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|8 Марта 2-я линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 109, 109-1, 109-2, 109а
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|8 Марта: 98, 102, 104, 105, 105А, 107, 108А, 109, 109В, 110, 111, 111А, 111Б, 112, 113, 113В, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 122-1, 122А, 123, 124, 125, 125а, 127, 129, 131, 131А, 133, 135, 137, 137А, 139, 139А, 141, 143, 143А, 145А, 147, 149, 151, 153, 157, 161А, 163, 165, 169, 169А, 171, 171А, 173, 177, 177А, 179, 179А, 181а, 183, 185, 187Б
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|8 Марта 6-й переулок: 4, 8, 9, 10, 11
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|8 Марта 4-й переулок: 2, 4, 6, 8, 10
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|8 Марта 2-я линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|8 Марта 1-я линия: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|8 Марта: 1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 45А, 46, 46А, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 67А, 67Б, 71, 72, 73, 74, 74а, 74Б, 75, 76, 76-78, 77, 77-1, 77-5, 77в, 77Д, 77Е, 77К, 78, 79, 80, 80А, 81, 81А, 82, 83, 84, 85, 85А, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 99, 99А, 100, 101, 103, 771, 774, 776
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Маршала Жукова: 79а, 79Б, 83, 85, 87А, 87б
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Заплан.
|8 Марта 1-й переулок: 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|8 Марта 5-я линия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|8 Марта 2-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|8 Марта 4-я линия: 1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|8 Марта 9-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|8 Марта 3-й переулок: 4, 5, 6, 8, 10
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|8 Марта 8-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|8 Марта 4-й переулок: 2, 4, 6, 8, 10
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|8 Марта спуск: 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|8 Марта 2-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|8 Марта 5-й переулок: 4, 6, 8, 9
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|8 Марта 3-й переулок: 4, 5, 6, 8, 10
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|8 Марта: 1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|8 Марта 3-я линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|Махачкалинская: 4а, 6, 9, 10, 11
|23:00
4 ноя.
|5:00
5 ноя.
|Заплан.
|Мичурина площадь: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Мичурина площадь: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|Мичурина: 21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|Мичурина: 21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Навигационный переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|Навигационный переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Нерубайская: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 28, 30
|9:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Нерубайская/Училищная: 34
|9:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Огренича Николая (Чапаева): 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Огренича Николая (Чапаева): 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|Одария: 12
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Отечественная: 33
|9:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Пантелеймоновская: 76
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Паустовского: 29, 31, 31-1, 31-2, 31гар
|23:00
4 ноя.
|5:00
5 ноя.
|Заплан.
|Паустовского: 29
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|Педагогическая: 16, 16а, 16/16А, 20
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Пересыпская 5-я улица: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
|23:00
3 ноя.
|6:00
4 ноя.
|Заплан.
|Пересыпская 9-я улица: 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 8-2, 9, 9-2, 9а, 9б, 9в, 9А1, 10, 11, 11а, 12, 13-35, 14а
|23:00
3 ноя.
|6:00
4 ноя.
|Заплан.
|Пересыпская 10-я улица: 11, 12, 13, 16, 17
|23:00
3 ноя.
|6:00
4 ноя.
|Заплан.
|Пересыпский 1-й переулок: 1-1
|23:00
3 ноя.
|6:00
4 ноя.
|Заплан.
|Пересыпская 1-я улица: 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24
|23:00
3 ноя.
|6:00
4 ноя.
|Заплан.
|Пересыпская 2-я улица: 3, 4, 4-6, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15-4, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 30
|23:00
3 ноя.
|6:00
4 ноя.
|Заплан.
|Пересыпская 4-я улица: 1, 1а, 2а, 2б, 4, 5а, 7, 8-10, 11, 11в, 12, 13, 17, 17а, 18, 19, 20, 24, 24а, 26, 28
|23:00
3 ноя.
|6:00
4 ноя.
|Заплан.
|Пересыпская 8-я улица: 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Пересыпская 3-я улица: 5, 7, 11, 13, 13а, 15, 19, 21, 23, 25, 27
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Пересыпская 7-я улица: 6, 8, 9, 9А, 10, 10а, 11, 12, 13, 13А, 14, 14-1, 14а, 14б, 16, 18, 20, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 31А, 32, 33, 36, 38, 42, 42А, 46, 46А, 48, 50, 50а
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Пересыпская 2-я улица: 32, 34
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Пересыпская 6-я улица: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12-2, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 19, 20
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Пересыпская 5-я улица: 16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Пестеля: 2
|9:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Петрашевского: 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Писарева: 28, 30, 30А, 32, 34, 36, 38, 40а, 40б, 40В
|8:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Полевой 1-й переулок: 2, 4, 6, 10, 12, 14
|9:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|Почтовая: 80, 82, 84, 86
|9:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Прокатная: 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Прокатная: 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|Равенства 1-й переулок: 90
|8:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Равенства: 88, 91, 92, 98, 100, 102, 104, 195, 196
|8:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Ришельевская: 66, 68
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Ровный переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 9А, 11, 11А, 11Б
|8:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Ростовская: 4, 6, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 81/1, 83, 85, 87, 89, 129
|23:00
4 ноя.
|5:00
4 ноя.
|Заплан.
|Рыночная: 7
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Садовая: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11а, 13, 14, 15, 16, 18, 20
|23:00
4 ноя.
|5:00
4 ноя.
|Заплан.
|Садовая 5-я улица: 5
|23:00
4 ноя.
|5:00
4 ноя.
|Заплан.
|Семёна Палия (Днепропетровская дорога): 108, 118
|23:00
4 ноя.
|5:00
5 ноя.
|Заплан.
|Семёна Палия (Днепропетровская дорога): 66, 68, 70, 72, 72-1, 74, 76, 78, 84-1, 88
|23:00
4 ноя.
|5:00
4 ноя.
|Заплан.
|Соляной 1-й переулок: 1, 1а, 1б, 2а, 3, 3а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 39а, 47
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Соляной 4-й переулок: 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 13
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Соляной 5-й переулок: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Соляной 6-й переулок: 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 10
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Соляной 7-й переулок: 3а, 4, 14, 20а, 20А-1, 22, 24
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Соляной 3-й переулок: 1, 2, 3
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Соляной 2-й переулок: 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Среднефонтанская: 34/1, 34А, 36В, 40
|7:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Заплан.
|Студенческий 1-й переулок: 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 11б, 12, 12б, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 19а
|9:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Студенческий 4-й переулок: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 15А
|9:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Студенческий 2-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 19а
|9:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Студенческий 3-й переулок: 2, 4, 6, 8
|9:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Сумская: 3
|8:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Терешковой Валентины: 38, 40, 42, 44, 46
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Тимирязева: 34
|8:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Транспортная: 9
|7:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Заплан.
|Усатовская: 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 20, 21, 23, 24, 25, 25а, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37
|9:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Училищная: 24, 25, 27, 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 37, 39, 40, 42, 42А, 43, 44, 45, 47
|9:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Февральская: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|Февральская: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Февральский 2-й переулок: 1, 1А, 5, 7, 7а
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|Февральский 1-й переулок: 1, 3, 5, 7
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|Февральский 1-й переулок: 1, 3, 5, 7
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Февральский 2-й переулок: 1, 1А, 5, 7, 7а
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Флотский 1-й переулок: 5, 7, 7а
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|Флотская: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|Флотский 2-й переулок: 3, 4, 8
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Флотский 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Флотский 4-й переулок: 1
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Флотский 1-й переулок: 5, 7, 7а
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Флотская: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Флотский 2-й переулок: 3, 4, 8
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|Флотский 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|Флотский 4-й переулок: 1
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|Фонтанская дорога: 2
|7:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Заплан.
|Фонтанская дорога: 106/19, 106/37, 106/40
|8:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Фонтанская дорога: 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/8, 51, 51а, 51А, 51Б, 53, 55, 55/1, 55А, 55А/1, 55в, 55В/1, 55г, 55Д, 55ж, 57, 57А
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Французский бульвар: 26/1
|7:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Заплан.
|Франко Ивана: 28, 28а, 29, 29/2, 29а, 29б1, 29б2, 31, 32, 33, 33а, 34, 34а, 35, 35а, 36а, 37, 37/2, 38, 38б, 39А, 40а, 40б, 40в, 40б1, 40в2
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Франко Ивана переулок: 12, 14, 15, 16, 17, 19
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Хвойный переулок: 2, 2А, 10, 10/2, 10/3, 10/4, 16, 17, 19, 27, 27/1
|7:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Заплан.
|Хвойная: 15
|7:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Заплан.
|Хвойный переулок: 4, 12
|7:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Заплан.
|Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|Хрустальная: 1
|8:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.
|Хуторская: 95Е
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|Хуторская: 95Е
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Церковная: 1, 3, 8
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Чапаевский 8-й переулок: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Чапаевский 1-й переулок: 7, 13а
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|Чапаевский 2-й переулок: 1, 3, 6, 7
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|Чапаевский 8-й переулок: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|Чапаевский 5-й переулок: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Чапаевский 9-й переулок: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Чапаевский 6-й переулок: 2, 6, 8, 8а, 10
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|Чапаевский 4-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Чапаевский 2-й переулок: 1, 3, 6, 7
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Чапаевский 3-й переулок: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|Чапаевский 9-й переулок: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|Чапаевский 1-й переулок: 7, 13а
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Чапаевский 6-й переулок: 2, 6, 8, 8а, 10
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Чапаевский 3-й переулок: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Чапаевский 5-й переулок: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|Черноморский 6-й переулок: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Черноморский 10-й переулок: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 7, 7а, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 20
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Черноморский 9-й переулок: 2, 4, 4-2
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Черноморский 4-й переулок: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 12, 13, 14, 15А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32-А, 33, 35, 39, 41, 41-А, 43
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Черноморский 11-й переулок: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 26, 28
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Черноморский 13-й переулок: 1, 2, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 121
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Черноморский 6-й переулок: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Авария
|Черноморский 8-й переулок: 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 9В, б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25-1, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 44А/1, 44б, 46, 48, 50, 52, 54
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Черноморский 7-й переулок: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, а, б
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Черноморский 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 32а, 33, 34
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Черноморского Казачества: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 17, 35
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Черноморский 2-й переулок: 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 32, 34
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Черноморский 1-й переулок: 3, 4, 5, 5А, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 32-2, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 42б, 44, 44а
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Черноморский 9-й переулок: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Черноморский 5-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 19/10, 19-10
|9:00
4 ноя.
|12:00
4 ноя.
|Заплан.
|Черноморский 12-й переулок: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Штурвальная: 3, 5, 7, 9, 9/1, 11, 11А, 13, 13а
|9:00
4 ноя.
|17:00
4 ноя.
|Заплан.
|Южная дорога: 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89
|23:00
4 ноя.
|5:00
4 ноя.
|Заплан.
|Юннатов 2-й переулок: 1
|9:00
4 ноя.
|20:00
4 ноя.
|Заплан.
|Янтарный переулок: 6, 7, 7Г4, 8, 8/1, 8/2, 8/3
|8:00
4 ноя.
|18:00
4 ноя.
|Заплан.