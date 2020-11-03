Кто в Одессе 4 ноября останется без воды и света

4 ноября в Одессе некоторые жители останутся без воды и света.

Об этом сообщили компании филиал «Инфоксводоканал» и «Одессаоблэнерго».

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ по замене запорных арматур 200 мм и 300 мм с 09:00 до 24:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

— ул. Крымская, 72, 72а, 74, 80, 82, 84, 80а (ООШ №15);

— ул. Генерала Бочарова, 23, 27, 29, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 55;

— ул. Академика Заболотного, 28, 30-52, 38а (лицей № 24), 46 (детсад № 287);

— Семёна Палия, 98, 100, 108, 118;

— ул. Керченская, 188.

В связи с проведением запланированных аварийных и запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат в этот день электроэнергию: