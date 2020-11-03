Валерий Меладзе выступит в Одессе 8 ноября

Валерий Меладзе, который имеет огромное количество авторитетных наград и вдохновляющий миллионы людей своим творчеством более 25 лет, выступит 8 ноября с большим сольным концертом в Одессе.

«Талантливый, изящный, уникальный» — именно такими эпитетами награждают поклонники певца. Из-за трепетного и душевного стиля исполнения Валерия Меладзе нередко называют «последним романтиком».

У Валерия Меладзе неповторимый стиль и, конечно же, потрясающие вокальные данные, всегда завораживающие поклонников.

Репертуар Валерия Меладзе вдохновляет людей искренними эмоциями, которые касаются самых сокровенных глубин души. Его стиль всегда безупречен, как в плане исполнительского таланта, так и внешнего вида. Убедиться в этом сможет каждый, посетив концерт «последнего романтика».

Дата и время начала: 8 ноября, воскресенье, 19:00

Место проведения: Театр музыкальной комедии

Цена билетов от 800 до 4 200 гривен. Их можно купить здесь.