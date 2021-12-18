Новый год Одесса встретит праздничным фейерверком

19 декабря в Одессе традиционно будет дан старт новогодне-рождественским мероприятиям.

В этот день в 16:00 на Думской площади состоится открытие главной ёлки города и празднично-развлекательная программа ко Дню Святого Николая. В этот же день засияют новогодними огнями главная ёлка на Дерибасовской, ёлки в районах Одессы и пройдут концертно-развлекательные программы для детей.

22 декабря на Дерибасовской стартует благотворительная акция «Резиденция добра».

Одесский муниципальный театр духовой музыки имени А. Салика подготовил новогоднее представление «Сказочное путешествие по городам ЮНЕСКО». Посмотреть его можно будет 29 декабря и 3, 4 января 2022 года. Начало – в 11:00 и 15:00.

С 22.00 31 декабря начнётся празднование Нового 2022 года на Думской площади с праздничной концертной программой и праздничным фейерверком. Новогодняя программа будет длиться до 2.00 1 января.



1 января руководство города поздравит первого новорожденного в 2022 году одессита или одесситку.

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