«Синяя птица» прилетит в Одессу 25 января

Легендарный ВИА «Синяя птица» Мade in Ukraine, вот уже несколько лет — не просто часть истории, но и действующий музыкальный коллектив, поклонников у которого только добавляется.

В субботу, 25 января, этот коллектив выступит в Одессе.

С вокально-инструментальным ансамблем «Синяя птица» в жизни поколения, выросшего в 70-80-х, связано много тёплых воспоминаний. Именно тогда, в те годы, музыкантами популярного коллектива были выполнены самые любимые песни. Название ВИА «Синяя Птица», как символ добра, любви и верности, взялось от известной пьесы бельгийского писателя Мориса Метерлинка и с тех пор коллективу сопутствовала удача.

Песни знаменитого ВИА — настоящие народные шлягеры, которые полюбились не одному поколению слушателей. Наверное, все помнят такие хиты прошлых лет, как «Ты мне не снишься», «Клён», «Мамина пластинка», «Горько», «Слова», «Так вот какая ты», «В море ходят пароходы», «Я иду тебе навстречу», «Белый теплоход» и многие другие.



Песни для «Синей птицы» писали молодые в ту пору композиторы и поэты, создавшие репертуар ВИА: Юрий Антонов, Вячеслав Добрынин, Сергей Дьячков, Теодор Ефимов, Юрий Акулов, Роберт Рождественский, Леонид Дербенёв и другие.

Диски ансамбля продавались многомиллионными тиражами, на их выступления собирались многотысячные стадионы.

Концерт пройдёт в Фестивальном Дворце.

Начало в 19 часов.

Билеты стоимостью от 180 до 650 гривен можно купить здесь.