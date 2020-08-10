Летний театр «Морвокзал» ждёт гостей фестиваля «За всю Одессу»

С 13 по 15 августа в Летнем театре Морвокзала пройдёт I Международный фестиваль одесской песни «За всю Одессу».

В фестивале примут участие известные исполнители Гарик Кричевский, Валентин Куба и Феликс Шиндер.

Фестиваль продлится три дня.

Начало всех концертов символично запланировано на 7:40 вечера.

В первый день, который организаторы назвали «Море талантов», выступить смогут все артисты, которые прислали в оргкомитет фестиваля качественное демо своего исполнения известной одесской песни.

Во второй и третий дни на сцене Летнего театра Морвокзала одесские песни и собственные хиты исполнят уже популярные артисты.

«Почему мы решили провести фестиваль? Ни об одном городе на Земле не написано столько песен, сколько об Одессе. Всеми любимых «Костю моряка» или «Улыбаясь Дюку» знают и поют даже те, кто ни разу не был в Одессе. Поэтому мы считаем, что одесские песни – это тоже достопримечательности Одессы! И беречь, заботиться о них нужно не меньше, чем о Потёмкинской лестнице, Оперном театре или свежести тюльки для биточков», — говорят организаторы.

Программа фестиваля:

13 августа, 19:40 — Начало фестиваля «За всю Одессу» — «Море талантов» и специальный гость – Валентин Куба.

14 августа, 19:40 — Большой концерт двух звёзд: Гарик Кричевский и Валентин Куба, клезмер-бэнд «Мамины дети».

15 августа, 19:40 — ГАЛА-КОНЦЕРТ с участием Гарика Кричевского, Валентина Кубы, Феликса Шиндера и группы «Деньги вперёд», а также других популярных артистов.

Место проведения фестивальной программы — Летний театр «Морвокзал».