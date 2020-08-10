COVID-19: За последние сутки в Одессе 38 новых случаев

На утро 10 августа в Одессе зарегистрированы 1 493 случая COVID-19.

Об этом информирует Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

За последние сутки в городе зарегистрированы 38 новых случаев заболевания.

По данным на 10 августа, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 235 пациентов с COVID-19. Из них 27 человек находятся в тяжёлом состоянии, 208 — в состоянии средней тяжести.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 24 человека с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы два новых случая COVID-19 у детей — девочка (10 лет) госпитализирована в инфекционную больницу, мальчик (15 лет) находится на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 35 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 580 случаев выздоровления от COVID-19, продолжает болеть 881 одессит.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области на утро 10 августа общее количество больных коронавирусом составило 4 230 человек. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 65 новых случаев, 2 смертельных.