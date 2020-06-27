За сутки в Одесскую инфекционку поступили 14 человек с подозрением на COVID-19

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 14 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Всего же, по информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 27 июня в Одессе лабораторно подтверждён 331 случай COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрирован один новый случай заболевания.

По данным на сегодняшнее утро, на стационарном лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 23 пациента с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 21 — жители Одессы.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице два человека находятся в тяжёлом состоянии без необходимости проведения искусственной вентиляции лёгких. Пациентов на ИВЛ в настоящее время в больнице нет. Также 21 пациент находится в состоянии средней тяжести.

Новых случаев COVID-19 у детей за последние сутки не зарегистрировано. На амбулаторном лечении в удовлетворительном состоянии находятся восемь детей с положительным тестом на COVID-19.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели четыре одесситки в возрасте от 37 до 78 лет.

К настоящему времени в Одессе зарегистрирован 241 случай выздоровления от COVID-19, продолжает болеть 81 одессит.

Как сообщала Одесса News, для расширения возможностей диагностики коронавирусной болезни COVID-19 методом иммуноферментного анализа (ИФА) за средства городского бюджета Одессы закуплены тест-системы для определения иммуноглобулинов G, М и А. Тестированию подлежат, в первую очередь, пациенты, направляемые на плановую госпитализацию или операцию; медицинские работники городских лечебно-профилактических учреждений; социальные работники и сотрудники учреждений образования коммунальной собственности территориальной громады Одессы; сотрудники Национальной Гвардии, Национальной полиции и пограничники.