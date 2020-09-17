Учёные считают, что COVID-19 станет сезонной болезнью

Учёные Американского университета Бейрута в Ливане считают, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 в будущем станет сезонной в странах с умеренным климатом, но только, когда сформируется коллективный иммунитет.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на портал Frontiers in Public Health.

Так, исследователи из Бейрута рассмотрели такие известные сезонные вирусы, как вирус гриппа и коронавирусы, вызывающие простуду. Зимой в умеренных странах наблюдается пик заболеваемости, провоцируемой этими патогенами, однако вирусы круглогодично циркулируют в тропических регионах. Учёные рассмотрели факторы, контролирующие сезонность вирусных инфекций, а также учитывали данные о пандемии SARS-CoV-2.

Оказалось, что выживаемость вирусов в воздухе и на поверхностях, а также восприимчивость к инфекциям и склонность людей собираться в помещениях зависят от сезонных изменений температуры и влажности. По сравнению с гриппом и другими респираторными заболеваниями, новый коронавирус имеет более высокую скорость передачи из-за отсутствия у большинства людей иммунитета. Именно поэтому факторы, влияющие на сезонность, пока не могут остановить распространение COVID-19 в летние месяцы.

Лишь тогда, когда многие люди приобретут устойчивый иммунитет после иммунизации или выздоровления, вирус станет более восприимчивым к сезонным факторам. До этого необходимо соблюдать строгие меры по ограничению распространения коронавирусной инфекции.

В самом Ливане на утро 17 сентября насчитывается 26 083 случая короновируса, в т.ч. 259 летальных. Страна занимает 74-е место в мире по количеству инфицированных. (Украина — на 25-м).

По данным Worldometers на 17 сентября, в мире насчитывается 30 038 411 (+311 159 за сутки) заболевших, 945 097 (+5 912) умерших и 21 806 713 (+264 352) выздоровевших от СOVID-19.

Наибольшее количество заболевших в США, Индии, Бразилии, России и Перу. Больше всего смертельных случаев в США, Бразилии, Индии, Мексике и Великобритании.

Как сообщала Одесса News, по мнению австрийских учёных, лёгкие людей, которые были поражены коронавирусом, со временем восстанавливаются.