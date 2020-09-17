Одесские теннисистки успешно преодолели второй раунд римского турнира

Две знаменитые одесские теннисистки — Элина Свитолина и Даяна Ястремская — 16 сентября успешно преодолели второй раунд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier 5 в Риме (Италия) с призовым фондом $2,098 млн.

Об этом сообщает XSPORT.

Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина за 1 час 45 минут нанесла поражение россиянке Анастасии Павлюченковой — 6:3, 7:6 (7:4), а вторая «ракетка» Даяна Ястремская одержала волевую победу над американкой Амандой Анисимовой.

Путёвку в четвертьфинал турнира Свитолина разыграет с победительницей противостояния Аннет Контавейт (Эстония) — Светлана Кузнецова (Россия), которое состоится 17 сентября.

Нелёгкий бой предстоит Ястремской. Она встретится со второй «ракеткой» мира румынкой Симоной Халеп.

Девушки с удовольствием выступают на корте, соскучившись за ним по причине сокращения количества международных соревнований из-за COVID-19.

«Обычно конец сентября проходил в суете. Однозначно, в этом году есть отличия, потому что у нас не будет Итогового турнира. Если говорить конкретно обо мне, я просто постараюсь получить удовольствие от своего времени на корте, где ты переживаешь разные эмоции, давление, где пытаешься справиться с разными ситуациями. Думаю, что многие игроки, и я, в том числе, соскучились по этому. Обычно мы все куда-то торопимся, стараемся куда-то добраться, стать лучше. Сейчас же я могу получить больше удовольствия от игры и насладиться эмоциями, которых мне не хватало последние несколько месяцев», сказала Свитолина журналистам.

Как сообщала Одесса News, двумя днями ранее на римском турнире Ястремская вместе с Элиной Свитолиной вылетели в первом же матче парного разряда.