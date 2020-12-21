Одесские теннисистки заявились на престижные мировые турниры

Первая «ракетка» Украины, теннисистка родом из Одессы Элина Свитолина находится в предварительной заявке турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби (5-13 января) и Мельбурне (1-7 февраля), а также Открытого чемпионата Австралии (8-21 февраля).

Как информирует XSPORT, крайний срок подачи заявки на все турниры — 21 декабря.

Одесская теннисистка Даяна Ястремская попала в предварительную заявку парных турниров старта сезона WTA в Мельбурне. Наша землячка выступит в паре с белоруской Верой Лапко.



Несмотря на финансовые трудности, вызванные переносом Australian Open на 3 недели вперёд, организаторы сохранили призовой фонд турнира: 54,5 миллионов долларов США.

Участники первого круга соревнований смогут заработать 76 тысяч долларов. Эта сумма стала рекордной для Австралийского Шлема.

В Tennis Australia также напомнили, что игроки и их команды будут находиться на двухнедельном карантине в отелях за счёт организации.

Квалификация на Australian Open пройдёт в Дубае и Дохе. Tennis Australia также поможет с авиабилетами из этих городов.

Как сообщала Одесса News, Даяна Ястремская заболела коронавирусом в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты).