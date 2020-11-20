«Черноморец» остаётся в лидерах среди клубов Первой лиги

Лидер чемпионата Украины по футболу среди клубов Первой лиги одесский «Черноморец» не смог переиграть в 14-м туре в гостях команду «Альянс» из Липовой Долины (Сумы).

Встреча на стадионе «Юбилейный» в Сумах завершилась со счётом 0:0. На 17-й и 90+4 минутах соответственно Артур Авагимян («Черноморец») и Сергей Загинайлов («Альянс») не реализовали пенальти, сообщает ФК «Черноморец».

Турнирное положение лидеров таково: «Черноморец» — 28 очков (после 14-ти игр), «Агробизнес» — 25 (13), «Верес» — 24 (12), «Горняк-Спорт» — 23 (13), «Николаев» — 22 (13).

15-й тур состоится 25 ноября.