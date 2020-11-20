Как в Одессе провести карантин выходных дней 21-22 ноября

Похоже, что выходные дни 21-22 ноября вновь могут быть омрачены запретами так называемого карантина выходного дня, но мы же — одесситы. Разве будем сидеть дома? Берём маски, на всякий случай, паспорта, и идём…

Выбор, как всегда, за Вами.

Одесский театр «Маски» приглашает на спектакли ноябрьского репертуара: 21 ноября — комедия «Еврей и Эвридика», а 22 ноября — комедия «Ромео и Джульетта». Начало в 19.00. Будет весело!

21 ноября Одесский планетарий приглашает детей и взрослых окунуться в удивительный мир комет. Посетителей познакомят с зодиакальными созвездиями, покажут 3Dфильм на куполе Планетария, «прогуляют» по звёздному небу с помощью обсерваторных телескопов, увидите Юпитер, Сатурн, Марс и Луну. Для посещения мероприятия нужна предварительная запись по телефонам: (093)1917196, (097)0987983. Начало в 16:00. Стоимость билетов – 50-100 гривен.

21 ноября группа 100PydOFF — единственный официальный лицензированный Leningrad Tribute Band в Украине выступает в концерт-холле «Сады Победы». Группа отличается отменной духовой секцией, весёлыми мелодиями и забойными ритмами, танцевать будут все! Приглашают к 21:00. Цена билетов от 200 до 750 гривен.

21 и 22 ноября арт-пространство Siniy crab отметит свой первый день рождения! В программе праздника запланировано проведение новых необычных мастер-классов, открытие школы здоровья, фирменная вечеринка Tik Tok Party, разнообразные лекции и семинары. Центральным событием встречи станет необычный перформанс: на глазах у посетителей известный одесский скульптор Кирилл Максименко разрежет найденный на свалке Fiat и сделает из него гигантского металлического краба. Запись по телефону: 068 718 5252. Начало в 10:00.

21-22 ноября экскурсия в Одесские катакомбы, начинается каждый день в 14:00, ул.Старопортофранковская, 24/1 (угол улицы Старопортофранковской и улицы Градоначальницкой, возле аптеки «ПОЛИМЕД»). Во время экскурсии Вы узнаете, как добывался камень-ракушняк; полюбуетесь уникальными арочными переходами; пройдёте маршрутами известных одесских контрабандистов; побываете в местах сборов членов знаменитой Одесской масонской ложи; услышите истории про Мишку Япончика и Любку Козак; увидите, как обеспечивалась безопасность работников и гостей шахты; узнаете об Отдельной Приморской армии и 73-дневной героической обороне Одессы в годы Великой Отечественной войны; получите уникальные ощущения, знания и личный опыт нахождения глубоко под землёй, не сравнимые ни с чем, что случались с Вами ранее! Цена билетов от 200 гривен.

22 ноября в Аркадии ждут желающих освободить место в шкафу и избавиться от ненужной, но хорошей одежды и аксессуаров на «Меняло Swap Party». Аутентичная ярмарка, под слоганом – «меняйся, не шопься». Для участия в ярмарке необходимо прихватить с собой три ненужных предмета – будь то книга, одежда или украшение, и отдать их в свободный обмен. Взамен участник может выбрать то, что придётся ему по душе. Количество посетителей ограничено. Регистрация здесь. Приходите к 12:00. Стоимость участия 200 гривен.

До 29 ноября в Одесском художественном музее выставка Михаила Ревы «Откровение/Revelation». Выставка включает 49 скульптур и 16 графических работ разных лет. Экспозиция начинается с икон, которые художник создал в 1994 году для фильма «Пустыня» режиссера Михаила Каца. Неотъемлемой частью выставки стал также период карантина, проведенный в Мексике. Эта страна поразила художника насыщенностью и открытостью цвета, невероятностью природных форм, экологическими проблемами планеты Земля.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News/Александр Александров, Думская, «Одесса»