В Одессе четверо пьяных отморозков напали на офицера полиции и его брата

20 ноября в Одессе правоохранители задержали четырёх мужчин за разбойное нападение на офицера полиции и его 17-летнего брата.

Об этом сообщает Суворовский отдел Нацполиции Одесской области.

Происшествие произошло около полуночи на Николаевской дороге. Полицейский возвращался со своим братом домой. Возле дома нетрезвые молодые люди спровоцировали с ними конфликт и начали бить. Работник полиции представился и попытался прекратить противоправные действия, что вызвало у злоумышленников ещё большую агрессию, и тогда он, чтобы отразить нападение, произвёл несколько выстрелов из своего травматического пистолета.

Двое нападавших получили непроникающие ранения (впоследствии после осмотра врачей медицинская помощь им не понадобилась). От вызванных телесных повреждений 25-летний полицейский несколько раз терял сознание.

Остановились правонарушители только при появлении автомобиля патрульной полиции. Они сняли с избитого несовершеннолетнего верхнюю одежду и обувь, забрали у полицейского травматическое оружие и бросились бежать.

Пострадавших немедленно доставили в больницу. У работника полиции черепно-мозговая травма, лечение проходит и его несовершеннолетний брат.

Трех злоумышленников полицейские задержали по горячим следам, место нахождения четвёртого было установлено через несколько часов. Все они — жители Одессы в возрасте от 26-ти до 28-ми лет.

Действия мужчин квалифицированы по ч.2 ст.187 (разбой) и ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией этих статей, — до 10 лет лишения свободы. Также по данному факту руководство Главного управления национальной полиции в Одесской области назначило служебное расследование, в рамках которого будет даваться правовая оценка действиям пострадавшего полицейского.



Как сообщала Одесса News, в ноябре 2020 года полиция Одесской области нашла разыскиваемого 38-летнего заключённого исправительной колонии, осуждённого за кражу, сбежавшего во время транспортировки из служебного полицейского автомобиля.

Фото и видео: Нацполиция