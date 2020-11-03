Полиция нашла сбежавшего в Одессе преступника

Полиция Одесской области нашла разыскиваемого 38-летнего заключённого исправительной колонии, осуждённого за кражу, который сбежал в воскресенье вечером из служебного полицейского автомобиля.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции Одесской области.

«Главным управлением Национальной полиции в Одесской области разыскивается Олег Кочетков, 1982 г.р., который 1 ноября в 21 час 13 минут совершил побег из служебного автомобиля в переулке Семафорный. С целью установления места нахождения осуждённого за кражу с проникновением в помещение, в действие введён оперативный план «Сирена», — говорится в сообщении.

Вчера, 2 ноября полиция сообщила о поимке беглеца: «Беглец задержан. Специальную полицейскую операцию «Сирена» снят. Детали позже», — кратко сформулировали итоги операции в полиции.

Отмечается также, что по факту побега из-под стражи начато производство по ч.1 ст.393 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, судом взят под стражу 37-летний мужчина, который подозревается в убийстве девушки-бариста в одесском кафе «Black Milk» на улице Базарной, 50.

Фото: Нацполиция Одесской области