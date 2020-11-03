В Испании из-за COVID-19 бастуют похоронные служащие

Сотрудники похоронных бюро в Испании объявили забастовку, требуя увеличения числа рабочих, поскольку смертность от коронавируса в стране продолжает расти.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ВВС.

Профсоюзы похоронных бюро заявляют о необходимости увеличить количество сотрудников, чтобы предотвратить задержку захоронений, которая наблюдалась во время первой волны пандемии в марте.

Рабочие похоронных бюро по всей Испании приняли участие в забастовке, которая началась в День всех святых, когда семьи обычно посещают могилы близких.

В одном из похоронных бюро в Мадриде заявили, что для того, чтобы справиться с ростом числа смертей, им требуется ещё 15-20 сотрудников.

29 октября парламент Испании поддержал предложение правительства о продлении действия чрезвычайного положения, направленного на борьбу с распространением коронавируса, ещё на полгода, до 9 мая 2021 года. В связи с этим страну охватили массовые протесты против карантинных ограничений.

С начала пандемии в Испании заболели COVID-19, по данным Worldometer на утро 3 ноября, 1 313 087 человек, умерли — 36 257. По количеству заболевших страна занимает 6 место в мире. Лидерами являются США, Индия и Бразилия. Украина — на 21-м месте из 216 стран.

Всего в мире на сегодняшний день зарегистрировано 47 339 423 случая заражения коронавирусом (+504 794 за сутки), в том числе 1 211 628 летальных (+6 191), выздоровели 34 039 293 (+277 061).

Как сообщала Одесса News, по мнению Всемирной организации здоровья, ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно тяжёлым периодом в процессе преодоления пандемии коронавируса.