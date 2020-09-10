От коронавируса скончался известный американский певец

Бывший вокалист группы The Temptations Брюс Уильямсон скончался в Лас-Вегасе в результате коронавирусной болезни. Ему было 49 лет.

Об этом сообщил сын исполнителя Брюс Алан Уильямсон в Facebook.

«В мире нет слов, которые могут выразить то, что я сейчас чувствую. Я люблю тебя, папа, спасибо, что ты удивительный, спасибо, что ты любишь, спасибо за то, что ты есть, я молю Бога, и мы встретимся снова. Я люблю тебя, папочка. Покойся с миром, король Уильямсон», — говорится в сообщении.

Кстати. Уильямсон стал участником группы The Temptations в 2006 году. Он выступал в коллективе девять лет. Ушёл из группы в 2015 году и стал выступал соло.

В США на утро 10 сентября, по данным портала Worldometers, насчитывается наибольшее в мире количество заболевших (6 549 475) и умерших (195 239) от коронавируса.

Всего в мире насчитывается 28 026 967 (+288 259 за сутки) больных коронавирусом, умерли 908 002 (+6 136), выздоровели 20 104 939 пациента (+272 946).

В тройке лидеров по количеству заболевших также Индия и Бразилия. Украина в этом списке на 24-м месте.

США, Бразилия и Индия являются также лидерами по количеству умерших от коронавируса.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года Китай представил, а Россия запустила в оборот вакцины от COVID-19.