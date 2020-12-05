Данные о заболевших разные у Степанова и Одесского областного лабцентра

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным лабораторного центра, подтверждённых случаев зафиксировано у 993 человек.

В то же время Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов обнародовал другие данные по Одесской области 1 015 — за сутки.

Какие точные данные заболевших и умерших в Одесской области, может быть, кто-то и знает, но нам этого не скажут.

Кстати, система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата Совета нацбезопасности Украины также показала цифру 1 015 за сутки, но количество умерших больше на одного человека, чем это показывает Одесский областной лабораторный центр.

Вернёмся к данным одесского центра.

За сутки заболели, по его данным, 36 детей и 32 медработника.

Наибольшее количество заболевших за прошедшие сутки отмечено в Одессе (476), Измаиле (88), Беляевском (56), Великомихайловском (41) и Ренийском (37) районах.

Летальность на сегодняшний день составила по региону 641 человек (+19): Одесса — 288 (+7), г. Б.Днестровский — 30 (+5), Измаил — 37 (+1), Теплодар -1, Черноморск — 22, Южный — 8 (+1), районы — Ананьевский — 4, Арцизский — 14, Балтский — 5, Березовский — 7 (+1), Б.Днестровский — 21 (+2), Беляевский — 27 (+1), Болградский — 23, Великомихайловский — 3, Захаровский — 1, Ивановский — 5, Измаильский — 20, Килийский — 4, Кодымский — 5 (+1), Лиманский — 16, Любашевский — 2, Николаевский — 4, Овидиопольский — 12, Окнянский — 1, Подольский — 22, Ренийский — 5, Раздельнянский — 14, Савранский — 2, Саратский — 18, Тарутинский — 9, Татарбунарский — 8, Ширяевский — 3.

Выздоровели — 22 379 человек: Одесса — 11 682, г.Б.-Днестровский — 582, Измаил — 647, Черноморск — 67, Теплодар — 9, Южный — 635, районы — Ананьевский — 58, Арцизский — 736, Балтский — 182, Березовский — 487, Б.Днестровский — 51, Беляевский — 969, Болградский — 1 167, Великомихайловский — 103, Захаровский — 72, Ивановский — 385, Измаильский — 216, Килийский — 267, Кодымский — 11, Лиманский — 877, Любашевский — 35, Николаевский — 172, Овидиопольский — 466, Окнянский — 104, Подольский — 533, Ренийский — 54, Раздельнянский — 111, Савранский — 40, Саратский — 661, Тарутинский — 412, Татарбунарский — 470, Ширяевский — 118).

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 5 декабря:

Одесса — 22 345 (дети — 1 150, медработники — 569)

— 22 345 (дети — 1 150, медработники — 569) г.Белгород-Днестровский — 828 (дети — 34, медработники — 48)

Измаил — 2 831 (дети — 130, медработники — 122)

— 2 831 (дети — 130, медработники — 122) Черноморск — 1 597 (дети — 123, медработники — 47)

Теплодар — 194 (дети — 11, медработники — 3)

Южный — 782 (дети — 46, медработники — 14)

Ананьевский район — 284 (дети — 19, медработники — 41)

Арцизский — 967 (дети — 41, медработники — 57)

Балтский — 848 (дети — 16, медработники — 39)

Березовский — 807 (дети — 78, медработники — 33)

Б.-Днестровский — 537 (дети — 23, медработники — 22)

Беляевский — 2 200 (дети — 150, медработники — 111)

— 2 200 (дети — 150, медработники — 111) Болградский — 1 851 (дети — 117, медработники — 102)

В.Михайловский — 352 (дети — 26, медработники — 25)

Захаровский — 245 (дети — 10, медработники — 8)

Ивановский — 544 (дети — 36, медработники — 37)

Измаильский — 1 106 (дети — 78, медработники — 42)

Килийский — 688 (дети — 37, медработники — 34)

Кодымский — 364 (дети — 17, медработники — 20)

Лиманский — 1 850 (дети — 103, медработники — 85)

Любашевский — 460 (дети — 25, медработники — 34)

Николаевский — 282 (дети — 26, медработники — 17)

Овидиопольский — 1 979 (дети — 140, медработники — 56)

Окнянский — 436 (дети — 9, медработники — 6)

Подольский — 1 698 (дети — 106, медработники — 140)

Раздельнянский — 710 (дети — 28, медработники — 35)

Ренийский — 508 (дети — 25, медработники — 48)

Савранский — 387 (дети — 14, медработники — 8)

Саратский — 723 (дети — 49, медработники — 27)

Тарутинский — 564 (дети — 32, медработники — 26)

Татарбунарский — 722 (дети — 31, медработники — 53)

Ширяевский – 302 (медработники – 11).

Кстати. Сегодня, 5 декабря, в Украине отмечается День работников статистики. Подписавший в 2002 году указ о праздновании Дня статистики, президент Украины того времени Леонид Кучма сказал: «Без статистики мы не знали бы реального состояния дел в государстве и обществе. Именно поэтому дальнейшее развитие страны невозможно без отечественной статистики, которая за годы независимой Украины стала неотъемлемой частью общегосударственной информационной системы».

Как сообщала Одесса News, в Украине за истекшие сутки COVID зафиксирован у 13 825 человек, ОП-ЗЖ требует отставки министра здравоохранения.