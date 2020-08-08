COVID-19 в Одессе: за последние сутки 66 новых случаев заболевания

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 8 августа в Одессе зарегистрированы 1 396 случаев COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 66 новых случаев заболевания.

По данным на 8 августа, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находится 201 пациент с COVID-19. Из них 24 человека находятся в тяжёлом состоянии, 177 — в состоянии средней тяжести.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 44 пациента с подозрением на COVID-19.

За последние сутки новые случаи COVID-19 у детей не зарегистрированы.

На сегодняшнее утро зарегистрирован один новый летальный случай у одессита в возрасте 82 лет, который находился на лечении в инфекционной больнице с тяжёлым течением COVID-19, двусторонней пневмонией и тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 545 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 820 одесситов.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области на утро 8 августа общее количество больных коронавирусом составило 4 069 человек. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 165 новых случаев. За сутки умер 1 человек. Общее количество жертв коронавируса в одесском регионе на сегодня 66.