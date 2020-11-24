COVID-19 в Одесской области: новый антирекорд по заболеваемости — 861 в сутки

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 861 человека, в том числе у 35 детей и 44 медработников.

Лабораторно подтверждённых случаев всего – 38 692 (23 009 женщин, 15 683 мужчины), в том числе детей — 2 193, медработников — 1 651.

Летальность на сегодняшний день составила по региону 518 (+4 за сутки) человек: (Одесса — 233, г. Б.Днестровский — 21, Измаил — 32, Черноморск — 17, Южный — 6, районы — Ананьевский — 4, Арцизский — 9, Балтский — 4, Березовский — 5, Б.Днестровский — 17, Беляевский — 25, Болградский — 21, Великомихайловский — 2, Захаровский — 1, Ивановский — 5, Измаильский — 17, Килийский — 2, Кодымский — 3, Лиманский — 13, Любашевский — 1, Николаевский — 1, Овидиопольский — 10, Окнянский — 1, Подольский — 18, Ренийский — 4, Раздельнянский — 14, Савранский — 1, Саратский — 17 Тарутинский — 7, Татарбунарский — 6, Ширяевский — 1).

Выздоровели — 17 562: (Одесса — 9 070, г.Б.-Днестровский — 582, Измаил — 647, Черноморск — 67, Теплодар — 9, Южный — 365, оайоны — Ананьевский — 58, Арцизский — 144 , Балтский — 182, Березовский — 487, Б.Днестровский — 51, Беляевский — 969, Болградский — 1 167, Великомихайловский — 18, Захаровский — 53, Ивановский — 309, Измаильский — 216, Килийский — 156, Кодымский — 11, Лиманский — 620, Любашевский — 31 Николаевский — 93, Овидиопольский — 394, Окнянский -59, Подольский — 533, Ренийский — 54, Раздельнянский — 111, Савранский — 40, Саратский — 155, Тарутинский — 397, Татарбунарский — 465, Ширяевский — 49).

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 24 ноября:

Одесса — 16 491 (дети — 886, медработники — 531)

— 16 491 (дети — 886, медработники — 531) г..Белгород-Днестровский — 677 (дети — 31, медработники — 42)

Измаил — 2 186 (дети — 109, медработники — 102)

(дети — 109, медработники — 102) Черноморск — 1 216 (дети — 87, медработники — 41)

Теплодар — 131 (дети — 7, медработники — 2)

Южный — 602 (дети — 35, медработники — 13)

Ананьевский район — 264 (дети — 18, медработники — 31)

Арцизский — 854 (дети — 35, медработники — 57)

Балтский — 711 (дети — 14, медработники — 35)

Березовский — 700 (дети — 71, медработники — 32)

Б.-Днестровский — 485 (дети — 20, медработники — 19)

Беляевский — 1 726 (дети — 136, медработники — 78)

— 1 726 (дети — 136, медработники — 78) Болградский — 1 584 (дети — 102, медработники — 86)

В.Михайловский — 239 (дети — 19, медработники — 18)

Захаровский — 194 (дети — 7, медработники — 2)

Ивановский — 437 (дети — 28, медработники — 33)

Измаильский — 879 (дети — 63, медработники — 40)

Килийский — 561 (дети — 35, медработники — 34)

Кодымский — 276 (дети — 13, медработники — 17)

Лиманский — 1 380 (дети — 76, медработники — 72)

Любашевский — 364 (дети — 17, медработники — 17)

Николаевский — 138 (дети — 12, медработники — 4)

Овидиопольский — 1 676 (дети — 118, медработники — 45)

Окнянский — 328 (дети — 6, медработники — 6)

Подольский — 1 459 (дети — 91, медработники — 116)

Раздельнянский — 485 (дети — 24, медработники — 21)

Ренийский — 337 (дети — 14, медработники — 38)

Савранский — 312 (дети — 14, медработники — 8)

Саратский — 669 (дети — 48, медработники — 27)

Тарутинский — 495 (дети — 28, медработники — 23)

Татарбунарский — 638 (дети — 29, медработники — 49)

Ширяевский — 198 (медработники — 8).

Как сообщала Одесса News, за последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 422), Киевской (1 089), Днепропетровской (952), Одесской (865- по данным Минздрава) и Запорожской (800) областях.