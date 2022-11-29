Жизнь продолжается: на прошлой неделе в Одессе родились 97 малышей

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 97 малышей, в числе которых три пары близнецов.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что количественное преимущество на минувшей неделе одержали новорожденные мальчики – на свет появились 51 юный одессит и 46 маленьких одесситок.

«Наибольшее число родов на прошедшей неделе приняли медики городского родильного дома №7, где увидели свет 29 малышей», — говорится в сообщении.

Все городские родильные дома Одессы продолжают работать и в полном объёме оказывать медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

Как сообщала Одесса News, в ноябре в Одесском городском роддоме №5 переселенка из Харькова родила тройню.

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