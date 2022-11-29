В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Ступак, светлая ему память

Во время выполнения боевого задания в зоне проведения военных действий погиб Сергей Ступак, младший сержант ВСУ, командир боевой машины, командир механизированного отделения, житель Ананьевской громады Одесской области.

Об этом сообщает в Facebook Ананьевская территориальная громада.

Родные потеряли с Сергеем связь в начале сентября, когда шли тяжёлые бои на Херсонском направлении. Жена Виктория до последнего не теряла надежду, занималась поиском мужа, умоляла хотя бы о маленькой весточке и до последнего верила. Но уведомление о смерти уничтожило все надежды увидеть живым мужа и отца четырёх детей.

Тяжёлой и долгой оказалась его дорога домой — длилась неизвестность, поиск, опознание… Лишь 14 ноября останки тела бойца были доставлены в родной город.

Гроб с телом Героя провезли по центральной городской улице, на которую вышло множество горожан, бросавших цветы и склонявшихся на колено, отдавая последнее уважение погибшему. Многие не сдерживали слёз, ведь помнили Серёжу ещё совсем мальчиком, школьником, потом учеником Ананьевского профессионального аграрного лицея. После службы в армии Сергей вернулся домой, начал налаживать жизнь. Свои коррективы внесли события 2014 года: агрессия России, аннексия Крыма, АТО, война. Защита Украины стала основной деятельностью, которой Сергей Ступак и посвятил свою сознательную жизнь.

Но и в то же время, чтобы уделить семье, он пытался быть заботливым и любящим мужем, ласковым отцом. Таким его все и запомнили.

С безмерной скорбью жена не отходила от гроба с мужем, мать то и дело теряла сознание, разум отказывался принимать мысль о смерти красавца-сына…

Односельчане, друзья, соседи, побратимы и просто знакомые пришли, чтобы почтить этого 29-летнего мужчину, который прожил короткую, но достойную жизнь.

Троекратный траурный салют раздался на кладбище.

Как сообщала Одесса News, 10 ноября, защищая нашу страну на фронте в Николаевской области, погиб житель Березовского района Одесской области Иван Вдовиченко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Ананьевская территориальная громада/Facebook

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