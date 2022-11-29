За прошедшие сутки Силы обороны Украины сбили вражеские самолёты Су-25 и Су-24

За прошедшие сутки Силы обороны Украины сбили два вражеских самолёта Су-25 и Су-24, а украинская авиация нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального Штаба Вооружённых Сил Украины по состоянию на 6 утра 29 ноября.

Отмечается, что российские оккупанты сосредоточивают усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, продолжают перемещение личного состава и военной техники для комплектации подразделений, понесших потери.

«Ожидается перекидка отдельных подразделений противника с территории республики Беларусь после обретения ими боевых способностей», — говорится в сообщении.

Сохраняется угроза ракетных ударов российских захватчиков по объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины.

В Запорожском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. Фиксируются обстрелы из миномётов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны Украины и районам населённых пунктов Запорожской области, недалеко от линии столкновения.

Ракетные удары врага получила гражданская инфраструктура города Днепр.

На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты ведут позиционную оборону. Не прекращают артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск и населённых пунктов на правом берегу реки Днепр, в том числе города Херсона.

На временно занятой территории Херсонской области зафиксировано усиление противником административно-полицейского режима, в связи с чем спланирована замена отдельных подразделений вооружённых сил РФ на подразделения росгвардии.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины сбили два вражеских самолёта Су-25 и Су-24, а украинская авиация нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Как сообщала Одесса News, по мнению американских военных экспертов, в РФ воспринимают наступление ВСУ на юге как серьёзную угрозу.

На главном фото боец 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого ВСУ.

Фото: Генштаб, ВМС, Оперативное командование «Юг», Командование Воздушных Сил ВСУ/Facebook

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