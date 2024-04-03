Мэр Одессы символически заложил кирпичи в стены Спасо-Преображенского собора

2 апреля состоялась символическая закладка первых кирпичей в стены разрушенной от вражеской ракеты 23 июля 2023 года юго-восточной части Спасо-Преображенского собора в Одессе.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что этому событию предшествовала работа по уборке обрушенных конструкций с обоих подвальных этажей, укрепление южной стены главного алтаря и стабилизация повреждённых кладочных участков и межподвального перекрытия.

Мэр Одессы Геннадий Труханов подчеркнул, что некогда было ждать помощи от обещавших её, ведь можно было потерять ещё и то, что осталось от Собора после попадания ракеты. Поэтому за средства благотворителей и прихожан Одесской епархии была восстановлена крыша, а также начались работы по восстановлению наиболее повреждённой части здания.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года Италия объявила о помощи Одессе, а в декабре определила сумму средств помощи в восстановлении Собора.

27 июля во время рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел разрушения Спасо-Преображенского кафедрального собора.

В марте 2024 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в ходе заседания 219-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО было принято решение «Действия и программа чрезвычайной помощи ЮНЕСКО Украине», в том числе на восстановление памятников культурного наследия в центре Одессы.

Фото: «Одесса»

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