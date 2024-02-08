В Одессе частично отремонтировали крышу в Спасо-Преображенском соборе

В Одессе, в Спасо-Преображенском соборе, пострадавшем во время обстрелов города российскими военными в июле 2023 года, покрыли центральную часть крыши.

Об этом сообщила в Facebook Одесская епархия Украинской православной церкви.

Отмечается, что новое покрытие положили на крыше над центральным алтарём. Также работы по перекрытию крыши продолжаются в другой части собора, в частности, начали класть покрытие в части здания, где находилась Касперовская икона Божией Матери, и завершают работу над водяными стоками. Под этой частью крыши расположен участок, на котором идут предварительные работы для внутренней отделки.

В епархии уточнили, что в соборе также завершаются работы по демонтажу центральной ротонды.

Работы выполняются на средства донатов и пожертвований от верующих, Объявлен сбор средств на последующее восстановление собора.

Одесса News информировала, что в ночь на 23 июля 2023 года российские войска совершили массированную атаку по территории Одессы и области, выпустив 19 ракет разного типа. Удар пришелся на исторический центр Одессы, внесённый в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В результате атаки были повреждены 25 памятников архитектуры, в том числе Спасо-Преображенский кафедральный собор. Половина собора осталась без крыши, в здании были нарушены центральные сваи и фундамент, выбиты все окна, сбита лепнина. Спасателям и священнослужителям удалось спасти некоторые иконы, включая Касперовскую икону Божьей матери, которую считают покровительницей Одессы. Также уцелела и Иверская икона, написанная к 100-летию Одессы.

В августе офис премьер-министра Италии Джорджи Мэлони заявил, что Италия планирует внести вклад в усилия по восстановлению собора. 2 октября 2023 года Украина и Италия подписали соглашение об обновлении Спасо-Преображенского кафедрального собора. По словам вице-премьер-министра и министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни, над восстановлением собора будут работать лучшие итальянские архитекторы. В ноябре сильные ливни подтопили собор, и неотложные работы по консервации начала Одесская епархия УПЦ, которая является владельцем здания.

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