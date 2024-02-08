В Одессе завершился электронный опрос по переименованию 46 топонимов

В Одессе поддержали изменение 46 названий парков и улиц. Это подтверждают результаты соответствующего электронного опроса по переименованию.

Об этом сообщили на вебпортале Одесского городского совета «Социально активный гражданин».

Всего на электронное обсуждение с 22 января по 8 февраля было вынесено для переименования 46 объектов топонимики Одессы. По данным портала, все изменения названий получили поддержку: голосов «за» больше, чем «против».

Таким образом, в Одессе могут появиться улица в честь выдающегося художника Михаила Врубеля вместо Магнитогорской, улица Юрия Егорова вместо Байкальской. Также топонимическая комиссия рекомендует переименовать парк имени советского писателя Горького в парк Марка Твена. Лидерсовский бульвар может стать бульваром Гетьмана Сагайдачного, а площадь Льва Толстого – площадью в честь еврейского писателя Менделе Мойхер-Сфорима. Улица Толстого станет улицей Шолом-Алейхема.

Также в Одессе могут появиться улицы в честь погибших героев. Улица Якутская станет улицей Игоря Бедзая, а улицу Марии Демченко переименуют в честь Дениса Максишко, Махачкалинскую переименуют в улицу Виталия Блажко, а улица Аманина станет улицей Валерия Самофалова.

Отмечается, что окончательное решение об изменении названий будет принято депутатами во время сессии горсовета.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2023 года члены историко-топонимической комиссии Одесского горсовета на своём очередном заседании предложили дать названия в честь защитников Украины, погибших на войне, четырём одесским улицам.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy