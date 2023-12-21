Переименование: в Одессе четыре улицы планируют назвать в честь погибших воинов

Члены историко-топонимической комиссии Одесского горсовета на своём очередном заседании предложили дать названия в честь защитников Украины, погибших на войне, четырём одесским улицам.

Об этом на брифинге в Одессе сообщил член топонимической комиссии, одесский волонтёр и историк Александр Бабич.

«Мы приняли решение о переименовании улиц в честь наших героев. Улицу Марии Демченко переименуют в честь Дениса Максишко, улицу Якутскую – в честь Игоря Бедзая, в честь Виталия Блажко переименуют улицу Махачкалинскую, в честь Валерия Самофалова – Каманина», — сообщил историк, отметив, что в настоящее время улицы будут переименовываться только в честь защитников, которые получили звание Героев Украины, или являются полными кавалерами трёх высших орденов Украины.

По словам Бабича, также в Одессе могут появиться улицы Бахмутская и Мариупольская – вместо Курской и Ростовской соответственно.

Кроме того, топонимическая комиссия рекомендует Одесскому горсовету переименовать улицу Белорусскую в улицу Костуся Калиновского.

«Комиссия поддержала название, это месседж белорусскому народу, который мы вносим в топонимику имя борца за свободу их народа», — добавил Бабич.

Решение топонимической комиссии носит рекомендательный характер, а окончательное решение по изменению названий топонимов примут депутаты горсовета на очередной сессии.

Как сообщала Одесса News, 18 декабря члены историко-топонимической комиссии Одесского горсовета приняли решение снести памятник Пушкину у здания музея имени поэта на улице его же имени, убрать «тень Пушкина» с перекрёстка Ришельевской и Дерибасовской улиц, а также декоммунизировать стелу с изображением ордена Ленина на площади 10-го апреля.

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