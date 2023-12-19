В Одессе не останется и тени Пушкина

18 декабря члены историко-топонимической комиссии Одесского горсовета на своём очередном заседании приняли решение снести памятник Пушкину у здания музея имени поэта на улице его же имени.

Это предложение комиссии будет рассмотрено депутатами горсовета на ближайшем пленарном заседании сессии.

После снесения памятник Пушкину согласились «приютить» у себя во дворе сотрудники Одесского литературно-мемориального музея имени А.С.Пушкина. В то же время они отметили, что если на памятник будет претендовать Одесский литературный музей, то они не станут возражать.





Также члены комиссии будут просить депутатов убрать и «тень Пушкина» с перекрёстка Ришельевской и Дерибасовской улиц.

Комиссия рассмотрела вопрос целесообразности стелы с изображением ордена Ленина на площади 10-го апреля и решили объект декоммунизировать.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года историко-топонимическая комиссия горсовета предложила переименовать памятник «русскому учёному-физику А.С.Попову» в памятник «учёному-физику А.С. Попову».

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