Памятник Калу Марксу в Арцизе мешает реформам Одесской облгосадминистрации

Одесская облгосадминистрация обратилась к руководству Арцизской громады Болградского района принять меры для демонтажа двух памятников немецкому философу и экономисту Карлу Марксу.

В СМИ попало письмо за подписью заместителя председателя Одесской областной госадминистрации Анастасии Боднар к В.В.Позднякову, обратившемуся на «горячую» правительственную линию по поводу неисполнения органами госвласти в Одесской области закона о декоммунизации.

Памятники, о которых идёт речь, находятся в самом Арцизе и селе Холмском.

Оба памятника входят в список 19 различных объектов Одесской области, которые подлежат сносу по украинскому закону о декоммунизации,

Жители Холмского пытались спасти свой монумент, перекрасив Карла Маркса и назвав его болгарским национальным героем и революционером Христо Ботевым. В ответ националисты отбили памятнику нос.

Ранее памятник Карлу Марксу был демонтирован в Балте Одесской области.



Как сообщала Одесса News, в 2018 году на родине Карла Маркса в городе Трире открыли подаренный Китаем памятник к 200-летию философа и экономиста.