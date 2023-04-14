В Одесской области переоборудовали морские контейнеры под жильё

По поручению Офиса Президента и.о. председателя Одесской областной государственной администрации Борис Волошенков посетил модульный городок, расположенный в Великодальницкой общине Одесского района.

Жильё переоборудовано из морских контейнеров, чтобы здесь могли поселиться те люди, которым, к сожалению, некуда пойти из-за войны, сообщает пресс-служба Одесской областной госадминистрации в Facebook.

Отмечается, что в каждом из таких домиков могут жить три-четыре человека. Здесь есть санузлы, кухни, душевые комнаты, спальные комнаты, медпункт, столовая, отдельные комнаты, где установлены стиральные машины.

К модульным домикам подвели инженерные сети, электроснабжение и проводится благоустройство территории.

«Понятно, — отметил Волошенков, — что очень тяжело заменить людям настоящий дом, где у каждого остались тёплые воспоминания, не связанные с войной. Но, несмотря на это, сейчас здесь делают всё возможное, чтобы создать комфортные условия проживания для вынужденно перемещённых лиц.

Модульный городок, организованный Христианской миссией «Новая жизнь», в том числе и с целью размещения ВПЛ, был рассчитан на 125 мест. Но в дальнейшем запланировано расширение ещё на 250 мест.

«В городке мы пообщались с внутренне перемещёнными лицами из Черниговской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Дал поручение главе общины содействовать в организации быта и благоустройства, а также совместно с правоохранительными органами контролировать, чтобы городок имел всё необходимое для качественной жизни – от уборки территории до обеспечения безопасности», — подчеркнул Борис Волошенков.

Как сообщала Одесса News, Одесса получит от японского города-побратима Йокогамы модульную мобильную больницу с современным оборудованием.

Фото: ООГА

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