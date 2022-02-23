Одесские работодатели не выдают даже минимальную зарплату

Важным вопросом повестки очередного заседания коллегии Одесской облгосадминистрации, которое в режиме онлайн провел председатель ОГА Сергей Гриневецкий, стало обсуждение текущего состояния погашения задолженности по выплате заработной платы на предприятиях области, повышения её уровня и легализации занятости населения в территориальных общинах региона.

Об этом сообщает пресс-служба ООГА.

«По данным Государственной службы статистики средняя заработная плата штатных работников в Украине в декабре 2021 года выросла до 17453 грн, в Одесской области – до 15379 грн. Увеличение уровня средней заработной платы произошло за счёт следующих отраслей: государственное управление и оборона; промышленность; поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха; информация и телекоммуникация; профессиональная, научная и техническая деятельность; образование. В течение января–декабря 2021 года по уровню среднемесячной заработной платы штатных работников среди регионов Украины Одесская область занимала 11–12-е места. По уровню среднемесячной заработной платы в отраслях транспорта, финансовой и страховой деятельности, информации и телекоммуникаций, искусства и спорта Одесская область находится в лидерах среди регионов Украины, занимая 4-6 места. При этом в отраслях государственного управления, здравоохранения, временного размещения питания, промышленности, образования, оптовой и розничной торговли по результатам 2021 года занимала 12–16 места; худшая ситуация наблюдается в области строительства – 20 место», – сказал директор Департамента экономической политики и стратегического планирования ОГА Дмитрий Радулов.

По официальным статистическим данным на 1 января 2022 года численность населения трудоспособного возраста (15–59 лет) в Одесской области составила 1029,2 тыс. человек, общее количество работающих – 810,7 тыс. человек, количество пенсионеров – 569,3 тыс. человек.

В настоящее время наблюдается несколько основных тенденций: уменьшение количества пенсионеров в связи с изменениями пенсионного законодательства и увеличением пенсионного возраста; уменьшение среднесписочной численности штатных работников в эквиваленте полной занятости; увеличение количества официально трудоустроенных, включая легализацию работников, оформленных на 0,5% и 0,25% ставки.

«Текущая ситуация относительно уровня среднемесячной заработной платы по районам Одесской области характеризуется так: 11673–12862 грн в Одесском, 9426–10885 грн в Раздельнянском, 8694–10545 грн в Подольском, 9041–10239 грн. — Днестровском, 8619–9712 грн в Измаильском, 8461–9616 грн в Болградском. Следует отметить, что наибольший рост этих показателей в течение ІV квартала 2021 г. был зафиксирован в Подольском районе (21%), наименьший – в Одесском районе (10%).

«Нашим Департаментом в 2021 году проведена объёмная работа по расчёту уровня средней заработной платы в разрезе общин, результаты которой ежеквартально направляются в районные государственные администрации и руководство территориальных общин. К сожалению, как показывает практика, многие работодатели игнорируют гарантированный уровень минимальной заработной платы и заставляют наемных работников работать на небольшую зарплату, а иногда совсем не декларируя оплату их труда. Желая избежать лишних, по их мнению, расходов, выдают работникам зарплату в конвертах. Существует несколько основных схем, которыми пользуются недобросовестные работодатели, в частности, оплата труда за счёт «чёрного кэша» (практикуется преимущественно в сельском хозяйстве, строительстве, торговле), использование псевдо-ФЛП 3-й группы для получения наличных денег, работа через конвертационные центры и т.д.», – отметили на коллегии.

Отдельно Дмитрий Радулов обратил внимание на проблему задолженности по выплате зарплаты, общая сумма которой на 01.02.2022 г. составляет 55,5 млн грн. В настоящее время в регионе 26 предприятий-должников (6 – государственной формы собственности, 12 – негосударственной, 8 – коммунальные предприятия). Наибольшая доля указанной суммы задолженности по выплате заработной платы (56,5%) приходится на государственные предприятия – ГП «Белгород-Днестровский МТП», ГП «Ренийский МТП», ГП ВШ «Устьдунайводдор».

По результатам обсуждения, глава облгосадминистрации Сергей Гриневецкий рекомендовал территориальным общинам области, в рамках работы комиссий по вопросам легализации заработной платы и занятости населения, «проработать» предприятия, в которых уровень заработной платы ниже минимального и среднего по Одесской области. Одесса News разместила информацию о заработной плате украинских министров в 2021 году.

Фото: ООГА

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