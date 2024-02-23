Одесса ночью вновь стала мишенью врага, есть погибшие

В ночь на 23 февраля враг атаковал Одесскую область ударными дронами типа «Shahed-131/136» и ракетами типа Х-31П и Х-22 с самолётов тактической и стратегической авиайии из акватории Чёрного моря.

Об этом сообщил в Telegram председатель Одесской областной госадминистрации Олег Кипер.

Отмечается, что наши силы ПВО уничтожили 9 дронов-камикадзе, а ракеты потеряли боевую способность в воздухе.

В результате российской атаки один из беспилотников упал на гражданское предприятие в прибрежной зоне Одессы. Вспыхнул пожар.

Из повреждённого здания удалось вызволить охранницу, она не пострадала. При ликвидации пожара и под завалами спасатели обнаружили тела трёх погибших. З

По информации в Facebook Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, пожар охватил площадь в 500 кв. метров. С ним боролись 34 спасателя, прибывшие с 8 единицами специальной техники.

Поисково-спасательная операция прекращена.

Одесса News информировала. что за предыдущие сутки враг нанёс по Украине 4 ракетных и 113 авиаударов, совершил 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области/Facebook, Силы обороны юга

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