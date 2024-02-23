ВАКС разрешил заочное расследование по делу о завладении аэропортом «Одесса»

Высший антикоррупционный суд разрешил заочное расследование в отношении бывшего мэра Одессы Алексея Костусева по делу о завладении имуществом аэропорта «Одесса».

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Теlegram.

«Следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего мэра Одессы – одного из подозреваемых по делу о незаконном завладении имущественным комплексом стратегического объекта – КП «Международный аэропорт «Одесса» и 2,5 млрд грн дохода деятельности», — говорится в сообщении.

Как отмечается, это решение позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемого и направить дело в ВАКС для рассмотрения по существу.

В САП напомнили, что 11 декабря 2023 года следственный судья ВАКС избрал экс-мэру меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания подозреваемого и доставки к месту проведения досудебного расследования, следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

Как сообщала Одесса News, ранее НАБУ объявило в розыск Алексея Костусева. Детективы НАБУ в августе 2023 года сообщили о подозрении в завладении имущественным комплексом – КП «Международный аэропорт «Одесса» и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности 5 лицам, среди которых бывший Одесский городской голова, его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и два известных в регионе бизнесмена.

По версии следствия, в 2011 году эта группа разработала и реализовала преступную схему, в результате которой имущественный комплекс аэропорта перешёл из собственности территориальной общины в общую собственность города и так называемых частных инвесторов. Город лишился контроля над объектом и не получал от его деятельности прибыли. Лица, получившие контроль над аэропортом, присваивали доход от его деятельности.

Для исключения возвращения аэропорта в собственность города всё его имущество заставили в банк для получения кредита, который не погашали. В результате этих действий местному бюджету нанесён ущерб на общую сумму более 2,5 млрд грн, из которых 118 млн грн составляет стоимость аэропорта, остальные – незаконно присвоенная прибыль.

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