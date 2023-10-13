11 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшего мэра Одессы Алексея Костусева.

В карточке разыскиваемого указано, что Костусев фигурирует в уголовном производстве, открытом по двум статьям Уголовного кодекса Украины: присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением, а также служебный подлог.

Народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, который является сыном Костусева, сообщил сегодня в Telegram, что Костусева обвиняют в том, что он помогал приватизировать одесский аэропорт.

«Тогда я был депутатом Одесского облсовета и публично выступал против этой сделки», – написал он.

Гончаренко также объяснил, что не видел отца с 2009 года, а его родители развелись, когда нынешнему нардепу было три года.

Одесса News информировала 7 сентября, что по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро, согласованному с прокурором САП, следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу о незаконном завладении имущественным комплексом стратегического объекта — КП «Международный аэропорт «Одесса» и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности, а именно одному из организаторов схемы – бизнесмену.

По данным следствия, в 2011 году группа лиц, в которую входили бывший городской голова Одессы Алексей Костусев, его заместитель Николай Ильченко, бывший гендиректор ООО «Международный аэропорт Одесса» Алексей Кочанов и два бизнесмена, разработали и реализовали преступную схему, в результате которой имущественный комплекс аэропорта «перешёл из собственности территориального сообщества в общую собственность города и так называемых частных инвесторов».

Имён фигурантов НАБУ и САП не называют.

Известные бизнесмены — Борис Кауфман и Александр Борухович (Грановский).

Костусев был мэром Одессы с 2010-го по 2013 год. В октябре 2013 года он по своей инициативе покинул этот пост, позже он оказался в Литве. Костусев трижды избирался в Верховную Раду: в 1998-м, 2006-м и 2007 году.

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