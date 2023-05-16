В Одессе судебный эксперт требовал $70 тыс за «положительную» экспертизу

Прокуроры Одесской областной прокуратуры совместно со следователями Территориального управления ГБР в Николаеве разоблачили в коррупции одного из заместителей директора Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, чиновник требовал от директора предприятия 70 тыс. долларов США за влияние на экспертов ОНИИСЭ за составление положительного заключения строительно-технической экспертизы в уголовном производстве по факту завладения бюджетными средствами во время строительства школы и детского сада в пригороде Одессы.

«Правоохранители задокументировали ряд встреч предпринимателя с вице-директором, во время которых последний обсуждал сумму неправомерной выгоды и дальнейший ход событий по экспертизе», — говорится в сообщении.

В конечном итоге, сразу после передачи неправомерных средств через посредника, чиновник задержан. В настоящее время решаются вопросы сообщения задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года в Одессе разоблачён начальник мобильного госпиталя, который за взятку помогал получить статус ограниченно пригодного к военной службе.

Фото: Одесская облпрокуратура

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