Представляете взятку в $250 тысяч? — Глава морпорта «Черноморск» представляет

10 декабря руководителя морского порта «Черноморск» уличили в получении взятки в размере 250 тысяч долларов США и задержали.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

«Руководитель государственного предприятия требовал деньги за согласование плана санации обанкротившейся частной компании, в комитете кредиторов которой ГП имело большинство голосов. Эта компания вела переговоры с частными инвесторами. Однако их привлечения требовало согласования комитета кредиторов. Поэтому когда руководитель ГП почувствовал серьёзность намерений одного из инвесторов, потребовал от него плату за «лояльность», оценив её в 250 тыс. долл. США», — говорится в сообщении НАБУ.

Руководитель порта действовал не сам — при посредничестве представителя другого кредитора частной компании, который получил неправомерную выгоду для дальнейшей передачи чиновнику ГП «Морской торговый порт «Черноморск».

Этих двух человек задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Кстати. В ноябре 2019 года Кабмин назначил на должность исполняющего обязанности директора Государственного предприятия «Морской торговый порт Черноморск» Александра Попова. В ноябре 2020 года Попова отстранили от должности на время проверки финансово-хозяйственной деятельности. Исполнение обязанностей возложили на и.о. заместителя директора по развитию Игоря Шевченко.

Как сообщала Одесса News, НАБУ проводит следственные действия в рамках расследования возможных злоупотреблений, в результате которых ЗАО «Украинское Дунайское пароходство» нанесён ущерб в особо крупных размерах.