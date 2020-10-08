Дело о незаконной продаже барж Дунайского пароходства: НАБУ проводит массовые обыски

8 октября детективы НАБУ осуществляют обыски в рамках расследования возможных злоупотреблений, в результате которых ЗАО «Украинское Дунайское пароходство» нанесён ущерб в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

«Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП проводят обыски по месту жительства физических лиц, офисов ряда компаний и других объектов в рамках расследования возможных злоупотреблений, которыми ЗАО «Украинское Дунайское пароходство» (основано Мининфрастуктуры) нанесён ущерб в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.

В частности, речь идёт о возможном незаконном отчуждении 32 лихтеров, принадлежащих ЗАО «УДП».

Как сообщала Одесса News, ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» заявило о похищении 32 лихтеров (несамоходных барж — ред.) стоимостью $5 млн, которые в течение 2017-2018 годов были переданы в пользование контрагенту ООО «Олтекс-Од», незаконно перемещены за пределы территории Украины и исчезли вместе с контрагентом после перерегистрации.

Известно только, что лихтеры незаконно переместили из Украины и перерегистрировали уже как новые единицы.

Выяснилось также, что лихтеры были оформлены на компании, аффилированные с депутатами Одесского облсовета от партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Виталием Саутёнковым и Виктором Баранским. Оба являются владельцами 79 оффшорных компаний, в том числе судоходных.

8 октября в общественной приёмной народного депутата Украины Николая Скорика в Одессе НАБУ и СБУ провели обыски, связанные с этим делом.