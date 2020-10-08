Кому в Одессе 9 октября отключат свет

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|10 Апреля: 2, 3, 4, 5, 6, 8
|9:00
16 сен.
|18:00
16 окт.
|Заплан.
|Архитекторская: 12, 14, 14/1, 16, 16/1
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Асеева Юрия переулок: 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Багрицкого: 9, 9В, 13, 14, 14/1, 14А, 14Б, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19А, 19-Б, 20, 21, 21А, 23, 24, 24-А, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32а, 33, 34, 35, 35А, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39А, 40, 40а, 40б, 41, 42, 43, 44, 45, 45-47, 46, 46а, 48, 48А, 48б, 49, 51, 53, 55, 55А, 57, 57А, 59, 59А, 61, 63, 65, 65А, 67, 67Б, 69, 71, 71А, 71Б
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Балковская: 128, 130
|8:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Балтская дорога: 37, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Баркасный переулок: 1, 1а, 2, 4
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Бессарабская: 2, 4, 4Б, 6
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Бехтерева: 22
|9:00
9 окт.
|18:00
9 окт.
|Заплан.
|Библиотечная: 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Болградская: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 18
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Бородинская: 2, 4, 4-А, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 17А, 18, 18-А, 19, 19/1, 20, 21, 22, 22-А, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
|9:00
9 окт.
|19:00
9 окт.
|Заплан.
|Бородинская: 1, 3, 5
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Бреуса: 7, 7А, 37, 39, 43а
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Ватманский переулок: 1, 2, 4, 5, 6
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Весенняя: 1, 2, 3, 5, 5А, 7, 9, 9/2, 9А, 11
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Винниченко Владимира: 12, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31
|9:00
9 окт.
|18:00
9 окт.
|Заплан.
|Гагарина переулок: 20, 21, 23, 25
|9:00
9 окт.
|19:00
9 окт.
|Заплан.
|Гаркавого Академика: 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 43
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Георгия Гамова сквер: 13, 15, 17, 19
|8:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Главная: 27А
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Главная: 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Глушко Академика: 30/1, 30/2
|11:00
9 окт.
|16:00
9 окт.
|Авария
|Гордиенко Яши: 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19а, 20, 20а, 21, 23, 24, 24б, 25-27, 26, 28, 29, 30, 32, 32а
|9:00
9 окт.
|18:00
9 окт.
|Заплан.
|Дальницкое шоссе: 19
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Деревообделочный 4-й переулок: 2, 4, 6Б
|9:00
9 окт.
|19:00
9 окт.
|Заплан.
|Деревообделочный 2-й переулок: 1, 2, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12а, 12б, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34
|9:00
9 окт.
|19:00
9 окт.
|Заплан.
|Деревообделочный 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 6, 6а, 8
|9:00
9 окт.
|19:00
9 окт.
|Заплан.
|Дидрихсона: 3, 5, 5а, 9, 11
|9:00
16 сен.
|18:00
16 окт.
|Заплан.
|Днепровская: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Добровольского проспект: 1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 24, 24-1, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Доватора Генерала: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11А, 13
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Донецкая: 1, 1А, 2, 3, 4
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Жевахова гора: 17, 19, 92, 94
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Житомирская: 170, 184б, 186а, 202
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Закарпатская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Закарпатская: 33, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Заньковецкой: 10, 11, 12, 14
|8:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Звонкая: 28А
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Звонкая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Ильфа и Петрова: 10, 10А, 10Б
|11:00
9 окт.
|16:00
9 окт.
|Авария
|Испанская (Землячки): 5а
|9:00
9 окт.
|19:00
9 окт.
|Заплан.
|Кавказская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Кавказский переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Кавказский переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Карьерная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Кедровый переулок: 1, 1а, 1В, 15, 17
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Керченская: 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Кибальчича: 1, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Кирпично-заводская: 1, 4, 4/3, 10А, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 21, 22
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Коблевская: 13, 15, 15а, 17/19, 21, 23
|8:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Королёва Академика: 81, 102, 104, 104/1, 104/2, 104/3, 110, 112, 112/1, 112/2, 112/3, 114, 114/1, 116, 118, 118/1, 118/2, 120, 122
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Краснова: 5, 7, 7А
|9:00
9 окт.
|19:00
9 окт.
|Заплан.
|Крайняя: 3, 4, 4/2, 5, 5/7, 5А, 5-А, 5-Б, 5-В, 6, 7, 7б, 8/4, 9, 10, 12, 12А, 14, 14-А, 16, 18, 18А, 20, 26, 28, 28А, 30, 30А
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Краснослободская: 50-1, 52, 52-4, 52-10
|9:00
9 окт.
|18:00
9 окт.
|Заплан.
|Кристаловского: 1, 1А, 3а, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 17, 17А, 18, 19, 20А, 21, 23, 25, 26А, 27, 27А, 29, 29А, 30А, 31, 31А, 33А, 35, 36, 37, 40
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Лагерная 2-я улица: 2, 2А, 2В, 3А, 3б, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26Б, 28, 28А, 29, 30, 30Б, 32, 33, 34, 35А, 36, 36А, 38, 40
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Леонова улица: 57
|9:00
9 окт.
|19:00
9 окт.
|Заплан.
|Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Ломоносова: 3, 6, 7-7а, 7а, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18б, 19, 20
|9:00
9 окт.
|18:00
9 окт.
|Заплан.
|Ломоносова: 13, 13а, 14, 15, 16, 18
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Луганская: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 14А, 16, 18, 20
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Магистральная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6В, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 12-А, 12б, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18-А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28-А, 29, 30, 31, 31/4, 31А, 31Б, 31в/2, 31В, 31В/1, 31г, 31д, 31Е, 31з, 31К, 31Л, 31Н, 31а7, 33, 33/2, 33а, 33б, 33а4, 34, 35, 35/2, 35а, 36, 37, 37А, 38, 39А, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54
|9:00
9 окт.
|19:00
9 окт.
|Заплан.
|Мазепы: 4, 6а, 6б, 7, 9, 11
|9:00
9 окт.
|18:00
9 окт.
|Заплан.
|Малиновского Маршала: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14А, 28
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|8 Марта 2-я линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|8 Марта 1-й переулок: 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|8 Марта спуск: 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|8 Марта 1-я линия: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|8 Марта 2-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|8 Марта 7-й переулок: 5, 6, 7, 8, 9
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|8 Марта 9-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|8 Марта 3-й переулок: 4, 5, 6, 8, 10
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|8 Марта 3-я линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|8 Марта 5-й переулок: 4, 6, 8, 9
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|8 Марта 4-я линия: 1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|8 Марта 4-й переулок: 2, 4, 6, 8, 10
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|8 Марта 6-й переулок: 4, 8, 9, 10, 11
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|8 Марта 5-я линия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|8 Марта 8-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|8 Марта: 1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Матюшенко: 3, 4, 5а, 5б, 6, 6б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 22Б
|9:00
9 окт.
|18:00
9 окт.
|Заплан.
|Мечникова: 36, 36а
|9:00
16 сен.
|18:00
16 окт.
|Заплан.
|Мичурина: 21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Мичурина площадь: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Молодёжи площадь: 6, 12, 12а, 14, 16, 19, 21
|9:00
9 окт.
|18:00
9 окт.
|Заплан.
|Моторная: 1
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Моторный 3-й переулок: 1, 2, 2/1, 2В, 3, 3/2, 4, 4/2, 4а, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10Б, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21/1, 22, 23, 23/2, 23А, 34, 37
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Моторный 2-й переулок: 1, 1/1, 2, 2Б, 4Б, 8, 8б, 14, 16, 20
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Навигационный переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Нескучная: 28, 52, 52А, 52А14, 57, 59, 61
|9:00
9 окт.
|19:00
9 окт.
|Заплан.
|Овражный переулок: 4, 6, 6А, 8, 10, 10/3, 12, 14, 16, 18, 18а
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Огренича Николая (Чапаева): 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Ольгиевская: 15, 17, 19, 21
|8:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Панаса Мирного: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Парковая: 75д, 75Е, 77, 77а
|9:00
9 окт.
|19:00
9 окт.
|Заплан.
|Патриотическая: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 14, 14а, 15, 20, 21, 21Б, 22, 22А, 23, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 34, 36
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Пестеля переулок: 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
|9:00
9 окт.
|19:00
9 окт.
|Заплан.
|Пестеля: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61
|9:00
9 окт.
|19:00
9 окт.
|Заплан.
|Петра Лещенко: 1, 1А, 1-А, 3, 5
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Почтовая: 70А, 72, 72е, 72У, 74
|9:00
9 окт.
|19:00
9 окт.
|Заплан.
|Прокатная: 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Прокатная: 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Промышленная: 1, 1а, 1б, 1в, 2а, 3, 3А, 4, 4б, 4в, 4г, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 9, 11, 12, 13, 13-19, 14, 15, 16, 18, 19а, 19б, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45а, 45б, 47, 49, 51, 53, 57а, 57в, 59, 61а, 61б, 63, 63Б, 65, 67, 69, 71, 73б, 75, 77, 79а, 79б, 81, 83, 85а, 85б, 87, 89, 91, 93, 95а, 95б, 97а, 97б, 99, 101, 103, 105, 107а, 107б, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125а, 125б
|9:00
9 окт.
|19:00
9 окт.
|Заплан.
|Ростовская: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Салтыкова-Щедрина: 4, 6
|9:00
9 окт.
|18:00
9 окт.
|Заплан.
|Северная: 2, 4
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Серогодского: 2
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Слободская: 27, 29, 33
|9:00
9 окт.
|18:00
9 окт.
|Заплан.
|Сосюры: 1, 1а, 55, 57, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 75, 76, 76а, 78, 80, 82
|9:00
9 окт.
|19:00
9 окт.
|Заплан.
|Софиевская: 7а
|8:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Творческая: 1, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 23а, 24, 25, 27
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Тираспольская: 25
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Тираспольское шоссе: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Торговая: 1, 1А, 1Б, 3, 8, 10
|8:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Улитина: 19, 21, 21А, 23, 23А, 25, 25б
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Уманская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 23, 24, 24а, 25, 25А, 25Б, 25В, 26, 27, 28, 29, 31, 251, 252
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Училищная: 2, 4, 6
|9:00
9 окт.
|18:00
9 окт.
|Заплан.
|Февральская: 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Февральский 1-й переулок: 1, 3, 5, 7
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Февральская: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Февральский 2-й переулок: 1, 1А, 5, 7, 7а
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Фигнер Веры: 1, 4, 5, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 12
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Филатова Академика: 21, 23, 23Б, 31, 33, 33А, 35
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Флотская: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Флотский 2-й переулок: 3, 4, 8
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Флотский 1-й переулок: 5, 7, 7а
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Флотский 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Флотский 4-й переулок: 1
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Фонтанская дорога: 16/8
|8:00
9 окт.
|18:00
9 окт.
|Заплан.
|Фонтанская дорога: 106-Б, 106/30, 114, 114/2, 114/4, 114/7, 114б, 114в, 114Г, 114/10, 159, 159А, 165, 171
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Хорошенко Саши: 11, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 18, 20, 20а, 22, 24а, 24б
|9:00
9 окт.
|18:00
9 окт.
|Заплан.
|Хуторская: 95Е
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Цветочный переулок: 1, 2, 3, 4, 4Б, 5, 5/2, 5а, 6, 6А, 6Б, 6В, 6Е, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 21А
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан.
|Чапаевский 1-й переулок: 7, 13а
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Чапаевский 3-й переулок: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Чапаевский 2-й переулок: 1, 3, 6, 7
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Чапаевский 6-й переулок: 2, 6, 8, 8а, 10
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Чапаевский 8-й переулок: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Чапаевский 5-й переулок: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Чапаевский 9-й переулок: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Черноморский 6-й переулок: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Шестакова: 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33
|9:00
9 окт.
|20:00
9 окт.
|Заплан.
|Юрженко переулок: 1, 1А, 2, 2А, 2В, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 13, 15, 16, 17, 17А, 19, 19/2, 20
|9:00
9 окт.
|17:00
9 окт.
|Заплан