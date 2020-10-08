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  3. Кому в Одессе 9 октября отключат свет

Кому в Одессе 9 октября отключат свет

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9 октября в связи с проведением аварийных,  а также запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию. 

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети». 

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

 Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.		 Причина
Аграрная:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Аграрная:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
10 Апреля:  2, 3, 4, 5, 6, 8 9:00
16 сен.		 18:00
16 окт.		 Заплан.
Архитекторская:  12, 14, 14/1, 16, 16/1 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Асеева Юрия переулок:  1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Багрицкого:  9, 9В, 13, 14, 14/1, 14А, 14Б, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19А, 19-Б, 20, 21, 21А, 23, 24, 24-А, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32а, 33, 34, 35, 35А, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39А, 40, 40а, 40б, 41, 42, 43, 44, 45, 45-47, 46, 46а, 48, 48А, 48б, 49, 51, 53, 55, 55А, 57, 57А, 59, 59А, 61, 63, 65, 65А, 67, 67Б, 69, 71, 71А, 71Б 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Балковская:  128, 130 8:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Балтская дорога:  37, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Баркасный переулок:  1, 1а, 2, 4 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Бессарабская:  2, 4, 4Б, 6 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Бехтерева:  22 9:00
9 окт.		 18:00
9 окт.		 Заплан.
Библиотечная:  1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Болградская:  2, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 18 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Бородинская:  2, 4, 4-А, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 17А, 18, 18-А, 19, 19/1, 20, 21, 22, 22-А, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 9:00
9 окт.		 19:00
9 окт.		 Заплан.
Бородинская:  1, 3, 5 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Бреуса:  7, 7А, 37, 39, 43а 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Ватманский переулок:  1, 2, 4, 5, 6 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Весенняя:  1, 2, 3, 5, 5А, 7, 9, 9/2, 9А, 11 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Винниченко Владимира:  12, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31 9:00
9 окт.		 18:00
9 окт.		 Заплан.
Гагарина переулок:  20, 21, 23, 25 9:00
9 окт.		 19:00
9 окт.		 Заплан.
Гаркавого Академика:  29, 31, 33, 35, 37, 37а, 43 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Георгия Гамова сквер:  13, 15, 17, 19 8:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Главная:  27А 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Главная:  1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Глушко Академика:  30/1, 30/2 11:00
9 окт.		 16:00
9 окт.		 Авария
Гордиенко Яши:  11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19а, 20, 20а, 21, 23, 24, 24б, 25-27, 26, 28, 29, 30, 32, 32а 9:00
9 окт.		 18:00
9 окт.		 Заплан.
Дальницкое шоссе:  19 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Деревообделочный 4-й переулок:  2, 4, 6Б 9:00
9 окт.		 19:00
9 окт.		 Заплан.
Деревообделочный 2-й переулок:  1, 2, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12а, 12б, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34 9:00
9 окт.		 19:00
9 окт.		 Заплан.
Деревообделочный 3-й переулок:  1, 2, 3, 4, 6, 6а, 8 9:00
9 окт.		 19:00
9 окт.		 Заплан.
Дидрихсона:  3, 5, 5а, 9, 11 9:00
16 сен.		 18:00
16 окт.		 Заплан.
Днепровская:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Добровольского проспект:  1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 24, 24-1, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Доватора Генерала:  1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11А, 13 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Донецкая:  1, 1А, 2, 3, 4 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Жевахова гора:  17, 19, 92, 94 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Житомирская:  170, 184б, 186а, 202 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Закарпатская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Закарпатская:  33, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Заньковецкой:  10, 11, 12, 14 8:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Звонкая:  28А 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Звонкая:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Ильфа и Петрова:  10, 10А, 10Б 11:00
9 окт.		 16:00
9 окт.		 Авария
Испанская (Землячки):  5а 9:00
9 окт.		 19:00
9 окт.		 Заплан.
Кавказская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Кавказский переулок:  1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Кавказский переулок:  1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Карьерная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Кедровый переулок:  1, 1а, 1В, 15, 17 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Керченская:  8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Кибальчича:  1, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Кирпично-заводская:  1, 4, 4/3, 10А, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 21, 22 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Коблевская:  13, 15, 15а, 17/19, 21, 23 8:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Королёва Академика:  81, 102, 104, 104/1, 104/2, 104/3, 110, 112, 112/1, 112/2, 112/3, 114, 114/1, 116, 118, 118/1, 118/2, 120, 122 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Краснова:  5, 7, 7А 9:00
9 окт.		 19:00
9 окт.		 Заплан.
Крайняя:  3, 4, 4/2, 5, 5/7, 5А, 5-А, 5-Б, 5-В, 6, 7, 7б, 8/4, 9, 10, 12, 12А, 14, 14-А, 16, 18, 18А, 20, 26, 28, 28А, 30, 30А 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Краснослободская:  50-1, 52, 52-4, 52-10 9:00
9 окт.		 18:00
9 окт.		 Заплан.
Кристаловского:  1, 1А, 3а, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 17, 17А, 18, 19, 20А, 21, 23, 25, 26А, 27, 27А, 29, 29А, 30А, 31, 31А, 33А, 35, 36, 37, 40 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Лагерная 2-я улица:  2, 2А, 2В, 3А, 3б, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26Б, 28, 28А, 29, 30, 30Б, 32, 33, 34, 35А, 36, 36А, 38, 40 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Леонова улица:  57 9:00
9 окт.		 19:00
9 окт.		 Заплан.
Леси Украинки:  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Ломоносова:  3, 6, 7-7а, 7а, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18б, 19, 20 9:00
9 окт.		 18:00
9 окт.		 Заплан.
Ломоносова:  13, 13а, 14, 15, 16, 18 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Луганская:  2, 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 14А, 16, 18, 20 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Магистральная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6В, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 12-А, 12б, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18-А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28-А, 29, 30, 31, 31/4, 31А, 31Б, 31в/2, 31В, 31В/1, 31г, 31д, 31Е, 31з, 31К, 31Л, 31Н, 31а7, 33, 33/2, 33а, 33б, 33а4, 34, 35, 35/2, 35а, 36, 37, 37А, 38, 39А, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54 9:00
9 окт.		 19:00
9 окт.		 Заплан.
Мазепы:  4, 6а, 6б, 7, 9, 11 9:00
9 окт.		 18:00
9 окт.		 Заплан.
Малиновского Маршала:  4, 6, 8, 10, 12, 14, 14А, 28 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
8 Марта 2-я линия:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
8 Марта 1-й переулок:  3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
8 Марта спуск:  1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
8 Марта 1-я линия:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
8 Марта 2-й переулок:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
8 Марта 7-й переулок:  5, 6, 7, 8, 9 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
8 Марта 9-й переулок:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
8 Марта 3-й переулок:  4, 5, 6, 8, 10 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
8 Марта 3-я линия:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
8 Марта 5-й переулок:  4, 6, 8, 9 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
8 Марта 4-я линия:  1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
8 Марта 4-й переулок:  2, 4, 6, 8, 10 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
8 Марта 6-й переулок:  4, 8, 9, 10, 11 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
8 Марта 5-я линия:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
8 Марта 8-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
8 Марта:  1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Матюшенко:  3, 4, 5а, 5б, 6, 6б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 22Б 9:00
9 окт.		 18:00
9 окт.		 Заплан.
Мечникова:  36, 36а 9:00
16 сен.		 18:00
16 окт.		 Заплан.
Мичурина:  21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Мичурина площадь:  2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Молодёжи площадь:  6, 12, 12а, 14, 16, 19, 21 9:00
9 окт.		 18:00
9 окт.		 Заплан.
Моторная:  1 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Моторный 3-й переулок:  1, 2, 2/1, 2В, 3, 3/2, 4, 4/2, 4а, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10Б, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21/1, 22, 23, 23/2, 23А, 34, 37 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Моторный 2-й переулок:  1, 1/1, 2, 2Б, 4Б, 8, 8б, 14, 16, 20 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Навигационный переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Нескучная:  28, 52, 52А, 52А14, 57, 59, 61 9:00
9 окт.		 19:00
9 окт.		 Заплан.
Овражный переулок:  4, 6, 6А, 8, 10, 10/3, 12, 14, 16, 18, 18а 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Огренича Николая (Чапаева):  1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Ольгиевская:  15, 17, 19, 21 8:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Панаса Мирного:  1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Парковая:  75д, 75Е, 77, 77а 9:00
9 окт.		 19:00
9 окт.		 Заплан.
Патриотическая:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 14, 14а, 15, 20, 21, 21Б, 22, 22А, 23, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 34, 36 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Пестеля переулок:  5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 9:00
9 окт.		 19:00
9 окт.		 Заплан.
Пестеля:  8, 10, 12, 14, 16, 18, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 9:00
9 окт.		 19:00
9 окт.		 Заплан.
Петра Лещенко:  1, 1А, 1-А, 3, 5 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Посевная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Посевная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Почтовая:  70А, 72, 72е, 72У, 74 9:00
9 окт.		 19:00
9 окт.		 Заплан.
Прокатная:  4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Прокатная:  1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Промышленная:  1, 1а, 1б, 1в, 2а, 3, 3А, 4, 4б, 4в, 4г, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 9, 11, 12, 13, 13-19, 14, 15, 16, 18, 19а, 19б, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45а, 45б, 47, 49, 51, 53, 57а, 57в, 59, 61а, 61б, 63, 63Б, 65, 67, 69, 71, 73б, 75, 77, 79а, 79б, 81, 83, 85а, 85б, 87, 89, 91, 93, 95а, 95б, 97а, 97б, 99, 101, 103, 105, 107а, 107б, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125а, 125б 9:00
9 окт.		 19:00
9 окт.		 Заплан.
Ростовская:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Салтыкова-Щедрина:  4, 6 9:00
9 окт.		 18:00
9 окт.		 Заплан.
Северная:  2, 4 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Серогодского:  2 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Слободская:  27, 29, 33 9:00
9 окт.		 18:00
9 окт.		 Заплан.
Сосюры:  1, 1а, 55, 57, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 75, 76, 76а, 78, 80, 82 9:00
9 окт.		 19:00
9 окт.		 Заплан.
Софиевская:  7а 8:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Творческая:  1, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 23а, 24, 25, 27 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Тираспольская:  25 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Тираспольское шоссе:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Торговая:  1, 1А, 1Б, 3, 8, 10 8:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Улитина:  19, 21, 21А, 23, 23А, 25, 25б 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Уманская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 23, 24, 24а, 25, 25А, 25Б, 25В, 26, 27, 28, 29, 31, 251, 252 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Училищная:  2, 4, 6 9:00
9 окт.		 18:00
9 окт.		 Заплан.
Февральская:  35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Февральский 1-й переулок:  1, 3, 5, 7 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Февральская:  1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Февральский 2-й переулок:  1, 1А, 5, 7, 7а 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Фигнер Веры:  1, 4, 5, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 12 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Филатова Академика:  21, 23, 23Б, 31, 33, 33А, 35 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Флотская:  2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Флотский 2-й переулок:  3, 4, 8 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Флотский 1-й переулок:  5, 7, 7а 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Флотский 3-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Флотский 4-й переулок:  1 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Фонтанская дорога:  16/8 8:00
9 окт.		 18:00
9 окт.		 Заплан.
Фонтанская дорога:  106-Б, 106/30, 114, 114/2, 114/4, 114/7, 114б, 114в, 114Г, 114/10, 159, 159А, 165, 171 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Холмистая:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Холмистая:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Хорошенко Саши:  11, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 18, 20, 20а, 22, 24а, 24б 9:00
9 окт.		 18:00
9 окт.		 Заплан.
Хуторская:  95Е 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Цветочный переулок:  1, 2, 3, 4, 4Б, 5, 5/2, 5а, 6, 6А, 6Б, 6В, 6Е, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 21А 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан.
Чапаевский 1-й переулок:  7, 13а 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Чапаевский 3-й переулок:  2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Чапаевский 2-й переулок:  1, 3, 6, 7 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Чапаевский 6-й переулок:  2, 6, 8, 8а, 10 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Чапаевский 8-й переулок:  2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Чапаевский 5-й переулок:  1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Чапаевский 9-й переулок:  1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Черноморский 6-й переулок:  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Шестакова:  7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33 9:00
9 окт.		 20:00
9 окт.		 Заплан.
Юрженко переулок:  1, 1А, 2, 2А, 2В, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 13, 15, 16, 17, 17А, 19, 19/2, 20 9:00
9 окт.		 17:00
9 окт.		 Заплан

 

 

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