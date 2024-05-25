25 мая в Одессе запланированы аварийные отключения света в жилых домах

Жители ряда улиц в Одессе 25 мая будут без света.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы Центральными РЭС по таким адресам: Ближние Мельницы (Кондренко) 97, 97а, 99, Малишевского (Гастелло), 9-55, Цветочная, 1-21, Апрельская, 20-33, Клименко, 25, 33, Кордонная, 25-74, Николая Лысенко 1-27, Косяченко Алексея, 2-54, Йозефа Прибика (Минская), 30-49, Пастера, 17,19, Конная, 2/4, 6, 8/10, 12, 14, Торговая, 20, Университетская (Елисаветинская) ), 1, 3, Платонова, 1-126, Радостная, 114, 116, Святослава Рихтера, 33-109, Сельская, 29-44, Татьяны Тэсс, 3-14, 18, 19, 19г, 34а, 43б, 15, пер. 1-й Сиреневый, 1-6, пер. 2-й Сиреневый, 1-19, пер. Cиреневый, 2/корп.2, пер. Ковровый, 5, 7, 9, пер. Кострова, 7, 30, 34, 37, проезд Сиреневый, 1-6. Работы продлятся до 19:00.

Северные РЭС: Академика Воробьёва, 14-18, Выставочная, 13-32, Зоринская, 34, 34, Лизы Чайкиной, 1-19, Нечуя-Левицкого, 4-16, Одесская, 48, 48а, Парковая, 28, 28а. Работы до 18:00.

ДТЭК «Одесские электросети» сообщает, что в соответствии с лимитами потребления электроэнергии, доведенные НЭК «Укрэнерго», 25 мая будут действовать графики стабилизационных отключений с 20.00 до 22.00. «Причина – дефицит мощности в энергетической системе страны, возникший вследствие обстрелов врагом генерирующего оборудования», — говорится в сообщении.

Проверить информацию об электроснабжении и ознакомиться с графиком можно здесь.

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