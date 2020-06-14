Кому в Одессе в воскресенье, 14 июня, отключат свет

В связи с проведением запланированных и аварийных ремонтных работ по модернизации электросети 14 июня в Одессе запланировано очередное отключение электроснабжения в ряде жилых домов.
Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».
Отключение электроэнергии будет произведено в этот день по таким адресам:
|Адреса
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|Балковская: 35, 35/1
|7:00
14 июня
|21:00
14 июня
|Авария
|Коблевская улица: 46
|8:00
14 июня
|17:00
14 июня
|Заплан.
|Ковалевского спуск: 1, 1А, 1В, 8, 10
|7:00
14 июня
|21:00
14 июня
|Авария
|Королёва Академика: 14, 48
|2:11
14 июня
|5:27
14 июня
|Авария
|Левитана: 113А, 113Б, 114, 116
|2:11
14 июня
|5:27
14 июня
|Авария
|Льва Толстого улица: 4, 6, 7, 10, 12, 14, 14Г
|8:00
14 июня
|17:00
14 июня
|Заплан.
|Маршала Жукова: 13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 41
|2:11
14 июня
|5:27
14 июня
|Авария
|Мариинская улица: 4, 6
|8:00
14 июня
|17:00
14 июня
|Заплан.
|Матросский спуск: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
|7:00
14 июня
|21:00
14 июня
|Авария
|Нежинская: 46, 48, 50, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79
|8:00
14 июня
|17:00
14 июня
|Заплан.
|Новосельского улица: 73, 75, 79, 81
|8:00
14 июня
|17:00
14 июня
|Заплан.
|Олейника Степана спуск: 6
|8:00
14 июня
|17:00
14 июня
|Заплан.
|Скидановская улица: 6, 17, 23
|7:00
14 июня
|21:00
14 июня
|Авария
|Скидановский спуск: 7, 7А
|7:00
14 июня
|21:00
14 июня
|Авария
|Спиридоновская: 6, 8, 10
|8:00
14 июня
|17:00
14 июня
|Заплан.
|Ямчитского: 3, 3А
|8:00
14 июня
|17:00
14 июня
|Заплан.