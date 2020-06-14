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Кому в Одессе в воскресенье, 14 июня, отключат свет

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В связи с проведением запланированных и аварийных ремонтных работ по модернизации электросети 14 июня в Одессе запланировано очередное отключение электроснабжения в ряде жилых домов.

Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».

Отключение электроэнергии будет произведено в этот день по таким адресам:

Адреса Время
откл.		 Время
вкл.		 Причина
Балковская:  35, 35/1 7:00
14 июня		 21:00
14 июня		 Авария
Коблевская улица:  46 8:00
14 июня		 17:00
14 июня		 Заплан.
Ковалевского спуск:  1, 1А, 1В, 8, 10 7:00
14 июня		 21:00
14 июня		 Авария
Королёва Академика:  14, 48 2:11
14 июня		 5:27
14 июня		 Авария
Левитана:  113А, 113Б, 114, 116 2:11
14 июня		 5:27
14 июня		 Авария
Льва Толстого улица:  4, 6, 7, 10, 12, 14, 14Г 8:00
14 июня		 17:00
14 июня		 Заплан.
Маршала Жукова:  13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 41 2:11
14 июня		 5:27
14 июня		 Авария
Мариинская улица:  4, 6 8:00
14 июня		 17:00
14 июня		 Заплан.
Матросский спуск:  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 7:00
14 июня		 21:00
14 июня		 Авария
Нежинская:  46, 48, 50, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79 8:00
14 июня		 17:00
14 июня		 Заплан.
Новосельского улица:  73, 75, 79, 81 8:00
14 июня		 17:00
14 июня		 Заплан.
Олейника Степана спуск:  6 8:00
14 июня		 17:00
14 июня		 Заплан.
Скидановская улица:  6, 17, 23 7:00
14 июня		 21:00
14 июня		 Авария
Скидановский спуск:  7, 7А 7:00
14 июня		 21:00
14 июня		 Авария
Спиридоновская:  6, 8, 10 8:00
14 июня		 17:00
14 июня		 Заплан.
Ямчитского:  3, 3А 8:00
14 июня		 17:00
14 июня		 Заплан.

 

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