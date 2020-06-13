Лишь 2 одессита заразились COVID-19 за сутки, но это не повод успокаиваться

За последние сутки в Одессе зарегистрированы 2 новых случая заболевания коронавирусом.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 13 июня в Одессе лабораторно подтверждены 279 случаев COVID-19. Из них 9 летальных.

По данным на сегодняшнее утро в стационаре Одесской городской клинической инфекционной больницы находится 31 пациент с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 30 — жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 11 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице четыре человека находятся в тяжёлом состоянии без необходимости проведения искусственной вентиляции лёгких. Пациентов на ИВЛ в настоящее время в больнице нет.

Также 26 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, один — в удовлетворительном состоянии.

За истекшие сутки новых случаев COVID-19 у детей не зарегистрировано. В городской инфекционной больнице сейчас трое детей. Ещё 13 детей с положительным тестом на COVID-19 в удовлетворительном состоянии находятся дома на амбулаторном лечении.

К настоящему времени в Одессе зарегистрирован 141 случай выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 129 одесситов.

Как сообщала Одесса News, на утро 13 июня в Одесской области подтверждено 1 085 случаев заболевания коронавирусом, в т.ч. 104 ребёнка.