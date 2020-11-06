СOVID-19 в Украине: за сутки зафиксирован 9721 новый случай

За прошедшие сутки в Украине зафиксирован 9 721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 304, медработников — 468).

Об этой на своей странице в Facebook сообщил Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

По его данным, также за последние сутки госпитализировано 1 517 человек, летальных случаев — 201; выздоровело 10 762 человека.

За сутки в Украине проведено 80 082 тестирования (в т.ч. методом ПЦР — 50 506, методом ИФА — 29 576).

За всё время пандемии в Украине заболели 440 188 человек; выздоровели 195 544 человека; летальных случаев — 8 125; проведено ПЦР-тестов — 3 521 175.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 002), Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 42 375 случаев;

— 42 375 случаев; Винницкая область — 11 923 случая;

Волынская область — 15 313 ​​случаев;

Днепропетровская область — 17 014 случаев;

Донецкая область — 13 128 случаев;

Житомирская область — 17 189 случаев;

Закарпатская область — 16 268 случаев;

Запорожская область — 12 196 случаев;

Ивано-Франковская область — 23 032 случая;

Киевская область — 18 763 случаи;

Кировоградская область — 2 891 случай;

Луганская область — 4 214 случаев;

Львовская область — 32 425 случаев;

— 32 425 случаев; Николаевская область — 9 605 случаев;

Одесская область — 27 392 случаи;

Полтавская область — 11 337 случаев;

Ровенская область — 21 026 случаев;

Сумская область — 13 635 случаев;

Тернопольская область — 21 708 случаев;

Харьковская область — 41 131 случай;

— 41 131 случай; Херсонская область — 5 027 случаев;

Хмельницкая область — 18 438 случаев;

Черкасская область — 10 292 случая;

Черновицкая область — 24 079 случаев;

Черниговская область — 9 787 случаев.

Как сообщала Одесса News, в Украине по состоянию на 5 ноября лабораторно было подтверждено 430 467 случаев COVID-19, из них за сутки — 9 850.