Чист, как стёклышко: С Труханова сняты все обвинения в недостоверном декларировании

5 ноября Высший антикоррупционный суд в связи с признанием неконституционной ст.366-1 Уголовного кодекса Украины закрыл уголовное производство против мэра Одессы Геннадия Труханова за недостоверное декларирование доходов.

Об этом информирует пресс-служба суда.

«Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство по обвинению городского головы Одессы в декларировании недостоверной информации за 2017-й год», — говорится в сообщении.

Решение может быть обжаловано в течение 7 дней в Апелляционной палате ВАКС.



Как сообщала Одесса News, 27 октября Конституционный суд отменил статью 366-1 УКУ о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения закона «О предотвращении коррупции». В частности, КС признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности представления деклараций, а также положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

Президент Владимир Зеленский в связи с решением КС созвал 29 октября заседание СНБО для определения мер неотложной реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны. На заседании было принято решение восстановить публичный доступ к Единому государственному реестру деклараций; обеспечить проведение специальных проверок НАПК; государственным органам и органам местного самоуправления обеспечить доступ НАПК к реестрам и базам данных.

Кроме того, Зеленский внёс в Верховную Раду как неотложный законопроект «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» (№4288), которым предлагает прекратить полномочия действующего состава КС.

Также в законопроекте предлагается признать, что решение КС от 27 октября является никчемынм (не создающим правовых последствий) как такое, которое принято судьями КСУ в условиях реального конфликта интересов.

Верховная Рада к рассмотрению президентского законопроекта пока не приступала.