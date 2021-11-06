Мэр Одессы поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником

В преддверии профессионального праздника — Дня работника социальной сферы, которое отмечается в Украине каждый год в первое воскресенье ноября, состоялось награждение работников Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета и подведомственных ему коммунальных учреждений.

Одесский городской голова Геннадий Труханов поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником, поблагодарив за самоотверженный труд, отзывчивость и поддержку тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Распоряжением Одесского городского головы за добросовестное исполнение служебных обязанностей, ответственность, многолетний труд, высокий профессионализм и по случаю Дня работника социальной сферы Украины Почётным знаком Одесского городского головы «Трудовая слава» награждены Коваленко Светлана – главный специалист сектора принятия решений отдела денежных выплат и компенсаций управления социальной защиты населения в Приморском районе Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета, Панченко Любовь – соцработник по социальной помощи коммунального учреждения «Территориальный центр социального обслуживания (оказания социальных услуг) Суворовского района г. Одессы.

Почётным знаком Одесского городского головы «Благодарность» награждены Дяченко Антонина – начальник отдела бухгалтерского учёта–главный бухгалтер управления финансово-хозяйственного обеспечения Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета, Ержова Лариса – паспортист коммунального учреждения «Одесский городской центр учёта бездомных граждан»; Килимник Алла – начальник отдела денежных выплат и компенсаций управления социальной защиты населения в Малиновском районе Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета, Пасека Ирина – главный бухгалтер коммунального учреждения «Центр реабилитации лиц с нарушениями психофизического развития», Панчешенко Галина – младшая медицинская сестра коммунального учреждения «Гериатрический дом милосердия имени святого целителя Пантелеймона».

Почётной грамотой Исполнительного комитета Одесского городского совета награждены Ардан Ольга – социальный педагог коммунального учреждения «Социальный центр матери и ребёнка», Горбань Евгений — заместитель директора коммунального учреждения «Одесский городской центр реинтеграции лиц без определённого места жительства», Гапчук Любовь – главный специалист сектора принятия решений отдела денежных выплат и компенсаций управления социальной защиты населения в Киевском районе Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета, Кракан Татьяна – заместитель директора по реализации социальных программ защиты населения коммунального учреждения «Городской центр гуманитарной помощи, информационного и хозяйственного обеспечения» и другие социальные работники.

Фото и видео: «Одесса»

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