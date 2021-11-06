На выходных в Одессе заработает новый центр массовой вакцинации

В связи со значительным количеством желающих сделать прививку от COVID-19 в Суворовском районе Одессы на этих выходных будет работать дополнительный центр массовой вакцинации – в гипермаркете «Эпицентр» по ул.Паустовского, 14.
Кроме него, по сообщению на официальном сайте города, в субботу, 6 ноября, и воскресенье, 7 ноября, с 9:00 до 18:00 в Одессе будут работать центры массовой вакцинации от COVID-19 по таким адресам:
- пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;
- ул. Семёна Палия, 125-Б, ТЦ DEPOt;
- ул. Паустовского, 14, гипермаркет «Эпицентр»;
- ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;
- пр-т Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;
- Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3;
- ул. Левитана, 62, ЦПМСП №4 (в одном здании с поликлиникой №20);
- ул. Житомирская, 2, ЦПМСП №10;
- ул. Болгарская, 38, поликлиника ГКБ №1;
- пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;
- международный аэропорт «Одесса» (c 10:00 до 17:00).
Вакцинация проводится бесплатно, при себе нужно иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон. При ревакцинации следует взять загранпаспорт для заполнения международного свидетельства о вакцинации.
Для прививок в достаточном количестве имеются вакцины Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения как гарантированно качественные, эффективные и безопасные.
Как сообщала Одесса News, согласно опросу, проведённому Социологической группой «Рейтинг», 43% жителей юга Украины не готовы к вакцинации.
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